Come vestirsi per un battesimo: consigli di stile per il look di mamme e invitate Che vestito scegliere quando siamo invitate ad un battesimo? Qui vi proponiamo una guida ai look più adeguati con una serie di outfit semplici, eleganti e chic che vadano bene per tutte le stagioni, sia per mamme che per le invitate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Motivi

Come vestirsi per un battesimo? Una nuova nascita è sempre un lieto evento ma spesso non sappiamo qual è l'abbigliamento adatto per la cerimonia. La parola d'ordine in questi casi è eleganza: mamma, madrina o invitata, è necessario optare per qualcosa di chic e sofisticato, magari anche con qualche tocco di originalità, dagli abiti midi perfetti per ogni stagione ai colori pastello tipicamente primaverili, fino ad arrivare alle stampe multicolor. Meglio evitare, però, scollature vertiginose, micro gonne, glitter o borse troppo grandi: ecco quali sono i consigli da seguire quando si scelgono abiti e accessori per un battesimo.

Come vestirsi per un battesimo: le regole da rispettare

Vediamo nello specifico quali sono le regole base da rispettare e quali i look più adatti per partecipare ad un battesimo. Per evitare di commettere errori apparendo fuori luogo durante la cerimonia in chiesa, sarebbe bene evitare abiti troppo scollati, micro gonne, glitter e spacchi inguinali. Via libera, invece, ai colori, compresi il bianco e il nero che solitamente sono "vietati" ai matrimoni.

Luisa Spagnoli

L’outfit per le mamme: come vestirsi

Le mamme sono le vere protagoniste della giornata insieme ai bebè, dunque i loro outfit devono essere curati nei minimi dettagli. Si può optare per linee morbide con gonne a ruota colorate ma anche vestiti di seta dalla silhouette sinuosa o, ancora, per completi con pantaloni e giacca (magari con un blazer crop che aggiunge un tocco di freschezza). Se la cerimonia è in primavera o in estate si possono scegliere tessuti delicati come chiffon o seta, mentre per l'autunno o l'inverno il tutto va completato con un cappottino leggero. Oltre alle mamme, anche le nonne vivono i battesimi dei nipoti con particolare emozione. Anche per loro (che solitamente sono over 50) valgono le stesse regole: lasciar trionfare la classe e il glamour tra abiti svasati e tailleur mannish.

Pronovias

Cosa indossare per un battesimo in primavera

Cosa indossare se siamo invitate ad un battesimo in primavera? Con l'avvicinarsi della stagione calda i colori pastello diventano un vero e proprio must, dal rosa al celeste, fino ad arrivare al verde menta. Chi intende andare sul sicuro ma senza rinunciare all'originalità può sfoggiare una stampa floreale multicolor. Stesse regole valgono anche per le over 50 e 60: sì tessuti morbidi e gonne midi da abbinare sempre a un giacchino anche in pizzo leggero e un foulard per la sera. Anche in questi periodi, infatti, le temperature potrebbero abbassarsi all'improvviso.

Atelier Emé

Il look per un battesimo in estate

L'estate è la stagione dei colori ma anche del caldo e, in occasione di un battesimo, è necessario puntare su un look che aiuti a contrastare le temperature elevate ma senza rinunciare all'eleganza. Le invitate che vogliono essere super trendy possono scegliere un fresco total white o, in alternativa, una tinta tenue come il lilla, il rosa e l'azzurro. Per quanto riguarda i modelli, via libera agli slip dress di seta, alle gonne svasate, a quelle a ruota e a quelle leggermente sopra al ginocchio, l'importante è che siano in tessuti leggeri e traspiranti. Per le over 50 sarebbe preferibile qualcosa con le maniche corte, la gonna midi e senza una scollatura eccessiva.

Antonio Riva

Come vestirsi per un battesimo in autunno

In autunno, per battesimi che si svolgono a settembre e ottobre, se non si vogliono indossare abiti a maniche lunghe, si possono sfoggiare dei tailleur con gonna o pantalone, magari abbinando la vita altissima a un blazer crop. Per quanto riguarda i colori, si può puntare sempre sulle tinte tenui ma in alternativa vanno benissimo anche i toni associati per eccellenza alla stagione, dal bordeaux al rosso, fino ad arrivare al ruggine e alle nuance del tabacco. Chi ama i vestiti "classici" dovrebbe evitare le spalline sottili e gli slip dress (un po' troppo in "spring mood"), preferendo le maniche corte, magari dei modelli in romantico pizzo. Queste regole di stile valgono anche per le over 50: per loro un completo mannish sarà perfetto per aggiungere un tocco glamour alla cerimonia.

Kiton

Gli outfit per un battesimo in inverno

Se il battesimo si svolge in inverno dobbiamo ricorrere alle maniche lunghe. Trovare un vestito elegante in questo periodo è più difficile per questo è meglio puntare su un pantalone, magari blu notte, con una camicetta bianca e una giacca colorata. Anche la gonna con la giacca potrebbe essere l'alternativa ma, in quel caso, sono poi d'obbligo le calze. Se proprio non si può fare a meno del vestito, allora meglio sceglierne uno in pizzo da abbinare una pelliccia ecologica. Delle alternative? Capi in lana fredda o in velluto. I colori dovranno essere quelli "di stagione", dunque nuance scure come blu notte, verde bosco e burgundy. Come capospalla si può abbinare un cappottino in lana molto leggero, andrà benissimo la lana spazzolata che non crea troppo volume. A prescindere dall'età dell'invitata, le regole di stile da tenere bene a mente saranno identiche.

Motivi

Consigli di stile: quali scarpe indossare

Anche le scarpe da abbinare al vestito dovranno essere eleganti e coordinate. Per una questione di comodità sarebbe bene evitate il tacco a spillo, preferendo un tacco medio o comodo. In questo modo, ci si potrà godere la cerimonia senza preoccuparsi dei piedi doloranti. Per l'estate sono perfetti i sandali gioielli, soprattutto se l'abito scelto è monocromatico e minimal, mentre per l'autunno l'ideale sono i décolleté e le ballerine bon-ton. Meglio evitare gli stivali che difficilmente si adattano all'abbigliamento che abbiamo scelto per il battesimo: anche quelli meno vistosi appesantiscono l'insieme, penalizzando l'eleganza dell'abito.

Antonio Riva

Borse, pochette e gioielli: gli accessori per un look elegante

Per gli accessori vale la regola degli abiti: puntare tutto su qualcosa di chic. Se l'abito è molto semplice possiamo impreziosirlo con una collana o un bracciale che lo rendano più luminoso, magari anche su dei modelli maxi che aggiungono un tocco di carattere all'intero outfit. Come borsa meglio sceglierne una piccola come pochette o tracolla: se l'abito è a fiori sarebbe preferibile un modello monocolore, mentre su un abito minimal o su un tailler semplice si può optare anche per dei modelli multicolor/gioiello.

Bash