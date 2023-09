Christina Aguilera “indossa” l’arte alle sfilate di New York: sull’abito è dipinto il corpo femminile La cantante è stata immortalata nella Grande Mela con un vestito aderente su cui sono state dipinte le forme del fisico che ricordano la silhouette della Venere di Milo.

A cura di Annachiara Gaggino

Christina Aguilera alla New York Fashion Week

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Primavera/Estate 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Che l'abito vada cucito addosso è cosa nota, ma ora deve sembrare quasi disegnato. Il trend del momento, infatti, sono vestiti che riprendono le linee del fisico, ultima a proporre questo look con illusione ottica Christina Aguilera nel corso della New York Fashion week. La cantante statunitense ha posato davanti ai fotografi nel quartiere di Tribeca, uno dei più alla moda della Grande Mela.

Il "nude look" di Christina Aguilera

La star americana ha inaugurato la settimana della moda newyorkese sfoggiando un abito dello stilista londinese Feben, un tubino aderente alla caviglia, a maniche lunghe. Il corpo della cantante era abbracciato da un tessuto e che sembrava proprio dipinto addosso: i colori sgargianti ricreavano le forme sottostanti, dalla pancia, alle gambe in un chiaro-scuro che richiamava la silhouette della Venere di Milo. Blu, verde, azzurro e rosso, una tavolozza che il designer ha trasferito sul fisico di Aguilera. Completavano il look gli stivali dorati abbinati a clutch, orecchini e occhiali da sole.

L'illusione ottica amata dalle star

Christina Aguilera non è l'unica ad aver optato per un look effetto nude. Altre celebrities hanno ceduto al fascino di questo nuovo trend, ai Billboard Music Awards 2022, infatti, non erano mancati abiti scultura e vedo-non-vedo come l'abito "dipinto sul corpo" di Kyle Jenner. Passando alle star nostrane, invece, questa moda è stata abbracciata da Chiara Ferragni che nel corso delle serate di Sanremo in cui ha assunto il ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus, ha scelto alcuni abiti firmati Schiaparelli su cui erano state disegnate le forme del fisico femminile.