Billboard Music Awards 2022, i look sul red carpet tra abiti dipinti sul corpo e borse “spaziali” Il 15 maggio a Las Vegas si sono tenuti i Billboard Music Awards che ogni anno stupiscono con i look più eccentrici e originali: abiti scultura, maxi spacchi e dettagli futuristici.

A cura di Beatrice Manca

Megan Fox in David Koma, Kylie Jenner in Balmain, Doja Cat in Schiaparelli Couture

La stagione dei premi è entrata nel vivo con il consueto contorno di red carpet e look mozzafiato. Domenica 15 maggio è stata la volta dei Billboard Music Awards: l'evento musicale è famoso per i look originali e fuori dalle righe, lontani dal glamour hollywoodiano degli Oscar. Le promesse sono state rispettate: tra abiti scultura, borse a forma di pianeta e look vedo-non-vedo, ancora una volta trionfa la teatralità. Dai guanti di Heidi Klum all'abito futurista di Doja Cat, passando per il nude look "dipinto sul corpo" di Kylie Jenner, ecco i look che ricorderemo dal red carpet.

Sul red carpet dei Billboard si può osare e sperimentare, ma sempre con un occhio al glamour: Doja Cat ha trovato il perfetto equilibrio con un look Haute Couture di Schiaparelli ispirato all'astronomia. L'abito bustier nero era caratterizzato da un corpetto rigido che terminava in due "punte" laterali, lasciando scoperto il seno, coperto solo da due copricapezzoli d'oro.

Doja Cat in Schiaparelli Haute Couture

Completava l'abito uno strascico semi trasparente, ma il vero tocco da maestro erano gli accessori: le ormai iconiche scarpe con le dita dei piedi d'oro e una borsa dorata a forma di Saturno, un globo circondato dagli anelli. Il total black è stata la cifra stilistica di questa edizione: anche la top model Megan Fox ha scelto un abito bustier con maxi scollatura, firmato David Koma, con guanti lunghi fin sopra al gomito e dettagli floreali scintillanti.

Megan Fox indossa David Koma

Nonostante si avvicini l'estate gli "opera gloves" spopolano ancora sui red carpet: anche Heidi Klum abbina i guanti altissimi all'abito giallo limone firmato Toni Maticevski. Il vestito con maxi spacco rivela gli stivali cuissard neri, in un contrasto cromatico molto d'impatto.

Heidi Klum in Toni Maticevski

Maxi scollature e abiti scultura dominano il red carpet: la più audace è Dove Cameron che indossa un abito rosso di Ashlyn con gonna sontuosa e un bustier completamente aperto nella parte centrale, tanto da rivelare l'ombelico.

Dove Cameron in Ashlyn

Spazio alla moda Made in Italy: la popstar Anitta sfoggia un abito in mesh scintillante firmato Fendace, nato dallo scambio creativo tra Kim Jones e Donatella Versace. L'abito sottoveste rosa metallizzato, con maxi logo laterale, unisce la sensualità dei due marchi (e Anitta lo dimostra).

Anitta in Fendace

Tante le coppie che hanno sfilato sul red carpet: la più glamour è sicuramente quella di Kylie Jenner e Travis Scott. La regina dei social, nonché imprenditrice beauty, incanta con un abito trompe l'oeil di Balmain che sembra dipinto sul corpo nudo con pennellate di blu e di grigio.

Kylie Jenner in Balmain con Travis Scott

Il red carpet di coppia si è trasformato in un red carpet di famiglia con l'arrivo della figlia Stormi, sempre più glamour con l'abito monospalla bianco: la bimba segue le orme della mamma ed è già una presenza fissa dei red carpet!