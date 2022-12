Chiara Nasti mostra l’orsetto preferito di Thiago: è griffato e costa oltre 600 euro Uno degli orsetti preferiti del piccolo Thiago, il figlio di Chiara Nasti, è il Fendi Bear da 620 euro.

A cura di Giusy Dente

Chiara Nasti si sta dedicando a tempo pieno alla maternità: Thiago è nato il 16 novembre, sconvolgendo la sua vita e quella del papà, il calciatore Mattia Zaccagni. La coppia è pronta a convolare a nozze: la romantica proposta di matrimonio già c'è stata e la cerimonia è prevista per il prossimo anno. I preparativi possono aspettare: ora come ora i due sono presi dal loro bambino, a cui si stanno dedicando completamente.

Thiago veste griffato

L'influencer, attivissima sui social, sta tenendo costantemente aggiornati fan e follower. Dopo aver raccontato passo passo la gravidanza, ora sta mostrando la sua nuova quotidianità. "Mamma a tempo pieno: i migliori giorni della mia vita" ha scritto in un recente post.

Nelle foto del piccolo Thiago, non sfuggono i dettagli firmati dei suoi mini look, come la tutina firmata Balmain con tanto di cappellino abbinato. Di fendi è invece uno degli orsetti preferiti del bimbo. "A Thiago questo pupazzo piace tantissimo" ha scritto in una IG Story.

in foto: Fendi Bear

Quanto costa il giocattolo

Su Instagram, Chiara Ferragni ha mostrato uno degli orsetti preferiti del piccolo Thiago. Non è un peluche come gli altri: si tratta di un accessorio griffato e di lusso. È infatti una creazione firmata Fendi: in color tabacco, presenta il logo della Maison all over. Costa sul sito ufficiale 620 euro.