Chiara Ferragni vestita di pietre preziose: perché ha un gioiello sulla fronte Chiara Ferragni è in vacanza in India: si è fatta conquistare dai gioielli tradizionali del posto, creazioni che le donne amano sfoggiare su tutto il corpo.

A cura di Giusy Dente

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni da diversi giorni ha lasciato Milano, dove era alle prese col trasloco. Assieme al marito e ai figli, l'imprenditrice si è infatti trasferita in una casa nuova: è la casa dei suoi sogni, arredata secondo i suoi desideri e studiata per le esigenze della famiglia. Del tutto a sorpresa, tra un home tour e l'altro, è volata alla volta dell'India. Ovviamente sta testimoniando sui social il viaggio, di cui non ha chiarito la natura: non si sa se è una trasferta di lavoro o una vacanza di piacere con amici e collaboratori. Fan e follower la stanno seguendo in questa avventura.

Il guardaroba della vacanza di Chiara Ferragni

Delhi, Jodhpu, Joipur: prosegue il tour di Chiara Ferragni alla scoperta dell'India, una terra estremamente affascinante che l'ha conquistata subito. Sta godendo di tutte le meraviglie che questa terra offre, a contatto con le persone del posto. Oltre a esplorarne monumenti, palazzi e templi ne sta conoscendo meglio anche la cultura. Ha avuto l'onore di indossare un sari tradizionale, una pregiatissima tunica rossa con ricami dorati che l'ha fatta sentire una principessa orientale. Tra gli altri look che non sono passati inosservati in queste serate di eleganza e magia, c'è anche l'abito multicolor da dea con maxi scollatura e schiena nuda. Immancabili, in valigia, i capi firmati Chiara Ferragni Brand. L'imprenditrice ha mostrato un set composto da due pezzi: camicetta crop con under boob in vista e gonna lunga, impreziositi da dettagli scintillanti.

Come si chiama il gioiello sulla fronte

Dopo il sari, Chiara Ferragni ha omaggiato al cultura e le tradizioni indiane anche indossando alcuni gioielli tipici, che fanno parte dello stile delle donne del posto. Ha fatto visita a The Gem Palace: è una delle gioiellerie più antiche e prestigiose del Paese i cui commerci risalgono addirittura al Settecento. Sin dall'antichità, a capo ci sono i membri della famiglia Kasliwal, che si trasmettono di generazione in generazione l'arte di intagliare le gemme e realizzare gioielli preziosi.

Il Palazzo delle Gemme ha creato cimeli per imperatori, re, regine, presidenti e dive del cinema. Nelle foto scattate all'interno, l'imprenditrice ha il corpo adornato di pietre e gioielli di ogni tipo. Spicca sulla fronte il tradizionale Tikka. Si tratta di un gioiello composto da un ciondolo appeso a una corta catenina, che si va a posizionare nella riga centrare dei capelli.

Tikka in oro e diamanti Ray Jewels

All'estremità opposta c'è un piccolo uncino che attaccandosi ai capelli lo mantiene fermo. Le donne indiane e soprattutto le star di Bollywood amano ricoprirsi di gioielli dalla testa ai piedi, infatti ci sono gioielli indiani specifici per ogni parte del corpo: si applicano sul capo, sulla fronte, tra i capelli.