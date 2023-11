Chiara Ferragni a Delhi è una dea multicolor: abbina l’abito da sera alla micro borsa da 6mila euro Chiara Ferragni è in India con amici e colleghi e per una cena elegante organizzata ieri sera si è trasformata in una vera e propria dea con abito multicolor e micro borsa scintillante: ecco tutti i dettagli del look.

A cura di Valeria Paglionico

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni è volata in India con amici e colleghi, realizzando finalmente il sogno di tutta la sua vita, quello di fare un tour del paese asiatico. Era da tempo che aveva organizzato il viaggio nei minimi dettagli ma era stata costretta a rimandarlo a causa dei problemi di salute di Fedez, che proprio qualche settimana fa era stato ricoverato in ospedale per diversi giorni. Ora l'imprenditrici ha approfittato della fine del trasloco nella nuova casa milanese per concedersi questa improvvisa "fuga" dalla normale quotidianità, anche se continua a essere in contatto diretto con la famiglia. Ieri è diventata protagonista di una cena elegante a Delhi e ne ha approfittato per sfoggiare un look da dea: ecco tutti i dettagli.

Chi ha firmato l'abito colorato di Chiara Ferragni

L'avevamo lasciata col comodo completo zebrato tra i templi di Delhi, oggi ritroviamo Chiara Ferragni in una versione decisamente più chic. Per la serata elegante ha osato con i colori e con la sensualità indossando un lungo e sinuoso abito variopinto firmato Roberto Cavalli by Fausto Puglisi.

Chiara Ferragni in Roberto Cavalli by Fausto Puglisi

Si tratta di una lunga sirena interamente plissettata, un modello col maxi spacco laterale, lo strascico e una scollatura profondissima che si abbottona dietro al collo. La particolarità del maxi dress? Oltre a mettere in risalto l'innata femminilità dell'imprenditrice, è interamente sfumato, passa dai toni del rosa-fucsia all'arancione, fino ad arrivare al giallo acceso.

Leggi anche Chiara Ferragni vola in India: il viaggio comincia col completo zebra e la borsa griffata

Chiara Ferragni con la Lady Dior

Chiara Ferragni con la micro bag scintillante

A completare il look da sera di Chiara non sono mancati alcuni "tratti distintivi" del suo stile, ovvero i tacchi alti, per la precisione un paio di sandali nude, e una serie di gioielli personalizzati della sua collezione, dal cuore dedicato a Fedez, Leone e Vittoria alla maxi C pentente coperta di cristalli.

La micro Lady Dior

A fare la differenza è stata però la borsa coordinata all'abito: Chiara ha portato in valigia una delle preziose Lady Dior della collezione che proprio di recente aveva immortalato in uno scatto social. Si tratta della micro bag in raso multicolore con ricamo di specchietti e strass che ha aggiunto un ulteriore tocco scintillante all'outfit. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 5.500 euro. L'imprenditrice avrà portato con lei in India anche altre "chicche" tanto glamour?