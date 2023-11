Chiara Ferragni vola in India: il viaggio comincia col completo zebra e la borsa griffata Chiara Ferragni è volata in India per un progetto professionale top secret. Per dare il via al suo viaggio “a sorpresa” ha scelto un audace look animalier con un tocco griffato.

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'agenda di Chiara Ferragni è piena zeppa di impegni da qualche giorno a questa parte e non solo perché ha appena terminato il trasloco, trasferendosi con la famiglia al completo nella nuova ed enorme casa a City Life. Sebbene l'organizzazione dell'arredamento e della cabina armadio le abbiano rubato intere giornate, non ha dimenticato il lavoro da imprenditrice, anzi, ha continuato in contemporanea a promuovere il suo brand di abbigliamento e di make-up. Ora per lei è partita "a sorpresa" una nuova avventura: da qualche ora è arrivata in India e con lo staff al seguito ha cominciato a visitare Delhi, la città più popolosa del paese, approfittandone per sfoggiare un nuovo look glamour.

Chiara Ferragni in versione zebra

Se fino a ieri Chiara Ferragni era con la famiglia nella nuova casa milanese, ora è volata in India per un progetto professionale top secret. Lo ha annunciato questa mattina, postando "a sorpresa" alcune foto direttamente dall'aereo una volta arrivata a destinazione. La prima tappa? La città di Delhi, dove ha visitato Qutub Minar e Gurudwara Bangla Sahib. Quale migliore occasione di questa per mixare comodità e stile? L'imprenditrice ha sfoggiato un completo in maglia della sua collezione, per la precisione un coordinato interamente zebrato con dei dettagli fucsia, contraddistinto da pantaloni a vita alta e crop top con maniche lunghe e girocollo.

Chiara Ferragni col completo del suo brand

La borsa griffata di Chiara Ferragni

Per completare il tutto ha scelto un paio di stivali color biscotto e un fazzoletto arancione usato come bandana (visto che nei templi indiani bisogna entrare a piedi nudi ma col capo coperto). Naturalmente non è mancato il tocco griffato: Chiara ha portato con lei una delle borse griffate della sua collezione, per la precisione la tracolla in Re-Nylon di Prada.

Leggi anche Chiara Ferragni mostra le borse Dior nel nuovo armadio: la collezione vale oltre 100mila euro

Chiara Ferragni con la borsa Prada

Si tratta del modello basic nel tessuto distintivo del marchio, arricchito dalla targhetta metallica logata e dalla tasca frontale con catena che si trasforma in pouch. Qual è il suo prezzo? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 1.850 euro. Quale sarà il motivo nascosto dietro questo improvviso viaggio oltreoceano?