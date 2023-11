La collana a forma di cuore di Chiara Ferragni è personalizzata con una dolce dedica alla famiglia Chiara Ferragni è volata in India con amici e colleghi ma non per questo ha “dimenticato” la sua famiglia. Nel look da viaggio ha infatti nascosto un piccolo omaggio a marito e figli, così da non sentire mai la loro mancanza.

Chiara Ferragni è volata in India "a sorpresa", documentando sui social tutti i primi momenti del viaggio, dai problemi con la cistite alla passeggiata tra le strade di Delhi in completo zebrato. Come lei stessa ha spiegato, sarebbe dovuta partire qualche mese fa ma ha dovuto rimandare tutto perché in quel periodo Fedez era alle prese con i problemi di salute che lo fecero finire in ospedale. Ora è finalmente riuscita a realizzare il suo sogno, il tutto dopo aver completato il trasloco nella nuova casa milanese. Nonostante a separarla dalla famiglia ci siano migliaia di km di distanza, ha portato con lei un dolcissimo "amuleto" che le permette di non sentire la mancanza di marito e figli.

Chiara Ferragni vola in India

Non è la prima volta che Chiara Ferragni parte con amici e colleghi per viaggiare in giro per il mondo, anzi, spesso si concede delle brevi "fughe" dalla normale quotidianità per ammirare i luoghi che ha sempre sognato di visitare. Da poco più di 24 ore è sbarcata in India e, sebbene sia ancora un po' spossata dal jet-leg, si sta godendo al massimo l'atmosfera magica del luogo. Nonostante la distanza, continua a essere in contatto diretto con la famiglia rimasta a Milano, tanto da aver condiviso anche delle Stories della sorpresa natalizia fatta ai piccoli Leone e Vittoria. Sempre sui social, inoltre, ha rivelato un dettaglio nascosto nel suo look: una collana personalizzata con una dolce dedica a marito e figli.

Chiara Ferragni con la collana a cuore

Il gioiello personalizzato di Chiara Ferragni

In quanti hanno notato che da quando è arrivata in India Chiara Ferragni non ha mai rinunciato alla collanina d'argento con il cuoricino pendente? La cosa che in pochi immaginavano è che si trattasse di un omaggio alla famiglia rimasta a casa, una sorta di "amuleto" per non sentire eccessivamente la mancanza delle persone più importanti della sua vita. In una Stories condivisa di recente ha mostrato l'incisione personalizzata sulla mediaglietta, dove si è fata scrivere a caratteri maiuscoli e stampatello "Fede Leo Vitto". Il gioiello fa parte della sua collezione ed è possibile customizzarlo a proprio piacimento proprio come ha fatto lei. Nel suo bagaglio "indiano" avrà nascosto altre dediche alla famiglia?

La collana personalizzata di Chiara Ferragni