Chiara Ferragni col completo sparkling: la camicetta crop scopre l’underboob Chiara Ferragni è in vacanza in India. Non poteva non mettere in valigia anche i capi del suo brand, come il completo sfoggiato a Jaipur.

A cura di Giusy Dente

35 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni in Chiara Ferragni Brand

Prosegue la lunga vacanza di Chiara Ferragni in India. L'imprenditrice, nel pieno del trasloco, è volata nel Paese asiatico, forse per un progetto di lavoro top secret o forse solo per piacere. Con lei non ci sono né Fedez né i due figli, Leone e Vittoria: i tre si stanno godendo l'atmosfera natalizia nella nuova casa milanese. La famiglia al completo, infatti, ha lasciato l'abitazione di City Life che li ha ospitati negli ultimi cinque anni e mezzo: la coppia ha comprato casa e hanno ultimato il trasferimento proprio poco prima che l'influencer partisse. La 36enne in valigia non poteva non mettere i capi del suo brand.

Cosa ha indossato Chiara Ferragni in India

Chiara Ferragni ha sorpreso tutti con questo viaggio in India, un Paese affascinante di cui sta scoprendo tutte le bellezze. È atterrata a Delhi ormai cinque giorni fa e ha avuto modo di esplorare sia questa città che Jodhpur e poi Jaipur. Templi, mercati, ville storiche, locali esclusivi, strade affollate, monumenti: ne sta approfittando per esplorare il più possibile, a contatto con la gente del posto.

Chiara Ferragni in Chiara Ferragni Brand

Con lei ci sono Angelo Tropea e Manuele Mameli, suoi amici e collaboratori ormai da anni. Se per il giorno l'imprenditrice sta optando per la comodità, con look coloratissimi e trendy, di sera sta dando il meglio in quanto a eleganza. Prima è stata la volta di un abito multicolor con maxi scollatura e schiena nuda, poi ha indossato un sari tradizionale con ricami d'oro. Ma, ovviamente, non poteva non includere nel guardaroba della vacanza anche i capi del suo brand, che porta sempre con sé nelle occasioni speciali.

Chiara Ferragni in Chiara Ferragni Brand

Il look di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha trascorso la serata a Jaipur, presso il noto Bar Palladio, un vero e proprio regno delle meraviglie illuminato da candele, arredato con preziosi tendaggi e immerso nel verde. Il ristorante è un'ode allo stile e alla cucina italiani: si ispira, infatti, all'iconico Caffè Florian e all'Harry's Bar di Venezia. Prende il nome dall'architetto rinascimentale Andrea Palladio ed è stato progettato dalla designer olandese Marie-Anne Oudejans.

Chiara Ferragni in Chiara Ferragni Brand

Per la cena in questa oasi da sogno, Chiara Ferragni ha sfoggiato un set del suo brand. Il completo in due pezzi è firmato Chiara Ferragni Brand, ma non è ancora disponibile sul sito ufficiale. Si compone di una camicetta crop a maniche lunghe con bottoncini e gonna lunga, entrambi con piccoli dettagli sparkling. Per completare l'outfit, l'influencer ha aggiunto un paio di sandali nude e borsa griffata.

Chiara Ferragni in Chiara Ferragni Brand

Si tratta del modello Alma Nano di Louis Vuitton, una versione mini dell'iconico modello della Maison con inconfondibile tela Monogram. La camicetta lascia l'under boob in vista, dettaglio che la Ferragni ama molto e che sfoggia spesso nei suoi look.