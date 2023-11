Chiara Ferragni celebra la cultura dell’India: indossa il sari tradizionale rosso coi ricami d’oro Chiara Ferragni si trova in India: non ha resistito al fascino del sari, l’indumento tradizionale del Paese.

Chiara Ferragni in Sabyasachi

Chiara Ferragni appena pochi giorni fa era alle prese col trasloco. La famiglia al completo si è finalmente trasferita, dopo mesi e mesi di attesa, nella nuova casa che l'imprenditrice e Fedez hanno acquistato a Milano. Poi del tutto a sorpresa, tra un home tour e l'altro, l'influencer è partita alla volta dell'India: non si sa se sia un viaggio di piacere o di lavoro. Sta documentando tutto sui social, testimoniando le varie tappe del viaggio e i luoghi fantastici che sta scoprendo, a contatto con una cultura affascinante e suggestiva con cui non era ancora entrata in contatto.

Chiara Ferragni alla scoperta dell'India

Chiara Ferragni è volata in India. Con lei non ci sono né il marito né i figli: probabilmente si tratta di una trasferta per motivi di lavoro, anche se al riguardo non ha voluto svelare niente. Sta soggiornando in un lussuoso hotel e sui social sta documentando i suoi spostamenti tra le varie città: prima Delhi, poi Jodhpur tra i templi, i mercati, i palazzi storici, le strade affollate. Per il giorno sta optando per look all'insegna della comodità, mentre la sera è il momento ideale per gli outfit speciali e glamour. La prima sera, per una cena, ha incantato tutti trasformandosi in una dea: un elegante abito multicolore con maxi scollatura e schiena nuda. Ma una fashion addicted come lei non poteva certo resistere al fascino del sari, l'abito tradizionale del Paese.

Chiara Ferragni in Sabyasachi

Chiara Ferragni indossa il sari

Siamo abituata a vederla con outfit griffati e borse di lusso. Ma in India, Chiara Ferragni non poteva non sfoggiare un abito tradizionale del Paese. Il sari l'ha affascinata e conquistata. Ha indossato un elegantissimo modello rosso con dettagli in oro, che l'ha trasformata in una regina. Si tratta di una creazione di Sabyasachi, lo stesso brand dei preziosi gioielli. "Per questa notte speciale a Jodhpur ho voluto celebrare la straordinaria cultura e storia dell'India. Indossare il sari è stata un'esperienza davvero speciale. Sabyasachi ha mandato due donne meravigliose che mi hanno aiutato a vestirmi mentre mi spiegavano la ricca storia e l'artigianato dietro questo incredibile capo. Sono così orgogliosa di indossarlo" ha scritto l'influencer.

Chiara Ferragni in Sabyasachi

Che cos'è il sari

Il sari è un indumento femminile antichissimo, le cui origini affondano addirittura indietro fino al 100 a.C. Il termine in sanscrito significa "striscia di panno". È molto diffuso nel sud dell'India e nella parte orientale del Paese. La particolarità di questa veste è la sua versatilità: non si direbbe eppure ci sono più di 80 modi per indossare un sari, che può essere disegnato in tanti stili diversi. A cambiare è la forma, la lunghezza, i dettagli decorativi. Ciò che resta immutato, è il suo fascino senza tempo.