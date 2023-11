Chiara Ferragni vola in India: quanto costa l’hotel di lusso dove soggiorna Chiara Ferragni da qualche giorno si trova in India. Sta visitando il Paese, soggiornando in un iconico e lussuoso hotel di New Delhi.

A cura di Giusy Dente

Ultimato il trasloco nella nuova casa, Chiara Ferragni è partita per un viaggio di lavoro. L'imprenditrice col marito e i figli ha lasciato la vecchia casa, quella dove hanno vissuto (in affitto) tutti insieme per cinque anni e mezzo. Si sono trasferiti in un attico ancora più grande, che Fedez e l'influencer hanno acquistato, realizzando la dimora dei loro sogni. Chiara Ferragni si è goduta qualche giorno nei nuovi spazi per poi fare le valigie e partire alla volta dell'India, del tutto a sorpresa.

L'hotel in India di Chiara Ferragni

Non si sa perché Chiara Ferragni sia partita alla volta dell'India: sembra che dietro questo viaggio ci sia un progetto di lavoro ancora top secret. Con lei non ci sono né il marito né i figli. La prima tappa del viaggio non poteva che essere Delhi, dove ha fatto la turista tra il Qutub Minar e il tempio Gurudwara Bangla Sahib. Nella prima parte della giornata in città ha sfoggiato un completo zebrato, che ha poi lasciato il posto per la cena serale a un elegante abito multicolor con maxi spacco. Poi l'imprenditrice ha condiviso sui social la seconda tappa del tour: la città di Jodhpur, dove ha visitato l'Umaid Bhawan Palace.

Si è detta innamorata dell'hotel dove sta soggiornando: si tratta di The Imperial a New Delhi, costruito negli anni Trenta. Si tratta di una lussuosa struttura nel cuore del Paese, in un centro molto vivace dal punto di vista culturale e che offre molto intrattenimento. L'hotel vanta una preziosa collezione di oltre 5000 opere d'arte originali del XVII e XVIII secolo distribuite nelle aree comuni, nei piani e nelle sistemazioni.

Nella sua storia, l'albergo ha avuto modo di ospitare celebrità illustri provenienti da tutto il mondo. Al portico si arriva attraversando una serie di palme, ci sono giardini dove rilassarsi e passeggiare, una sala da tè, una sala da pranzo, una veranda per gli ospiti e anche una sala da ballo. Immancabili anche piscina, palestra, terme imperiali dove usufruire di numerosi trattamenti benessere. Le cucine offrono tre tipi di esperienze: piatti classici indiani al Ristorante 1911, la vera cucina italiana al San Gimignano e piatti asiatici al The Spice Route.

Quanto costa l'hotel di Chiara Ferragni

L'hotel offre diverse sistemazioni. La Junior Suite da 45 mq finemente arredata con letto in stile hollywoodiano; la Suite Storica con zona soggiorno separata e decorata in stile art deco; la lussuosa Suite Decorativa con vista sulla terrazza. Il prezzo è crescente: in questo periodo dell'anno si va dai 470 euro a notte ai 956 euro fino ai 3578 euro per singola notte.