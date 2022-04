Chiara Ferragni torna alla normalità dopo l’intervento di Fedez: la domenica in famiglia è casual Fedez sta tornando lentamente alla normalità dopo l’intervento, tanto che lo scorso weekend si è goduto una passeggiata al sole in compagnia della famiglia. La moglie Chiara Ferragni era al suo fianco e per l’occasione ha puntato tutto sulla comodità.

A cura di Valeria Paglionico

Le ultime settimane non sono state semplici per i Ferragnez: Fedez ha scoperto di avere un piccolo cancro al pancreas ed è stato operato d'urgenza al San Raffaele di Milano. Sebbene inizialmente abbia preferito vivere questo momento drammatico in forma privata, una volta superato l'intervento è tornato sui social per raccontare tutto e rassicurare i fan. Al suo fianco c'è stata sempre la moglie Chiara Ferragni, che non ha potuto fare a meno di passare tutte le notti in ospedale con lui. Certo, gli effetti dell'enorme stress si sono fatti sentire anche sulla sua pelle, ma ad oggi la coppia non potrebbe essere più felice: al momento tutto è andato per il meglio e il rapper è tornato a casa. L'ultimo weekend lo hanno passato in famiglia, lasciando spazio alla comodità in fatto di stile.

Fedez al parco con Leone e Vittoria

Fedez sta tornando lentamente alla normalità e, come mostrato da lui stesso sui social, la cosa che lo rende più felice è il fatto che può riabracciare i piccoli Leone e Vittoria. Con la collaborazione di mamma Chiara i bimbi hanno accolto il papà a casa con tanto di palloncini colorati e, sebbene non si siano resi conto di quanto accaduto, lo hanno riempito di baci e di coccolo. Certo, il rapper è evidentemente ancora provato dalle ultime settimane, ma ogni giorno appare sempre più in forma. Non sorprende, dunque, che lo scorso weekend sia uscito con il resto della famiglia, godendosi così il sole primaverile al parco Sempione, nel cuore di Milano.

Chiara Ferragni in versione casual

Per la domenica passata in famiglia con le sorelle, i figli e il marito Fedez, Chiara Ferragni ha lasciato spazio alla comodità con un look all'insegna del rosa. Ha lasciato nell'armadio i tacchi a spilla e gli abiti da sera, preferendo qualcosa di più casual. Ha abbinato un paio di jeans baggy a vita alta a un maglioncino crop a righe della Chiara Ferragni Collection, completando il tutto con un chiodo di pelle e delle sneakers Nike in bianco e senape. Ha poi coordinato calzini e berretto, entrambi in fucsia, e ha sfoggiato una delle sue borse di Chanel, per la precisione la classica tracolla di pelle ma in rosa. Insomma, la Ferragni è godersi con stile le giornate soleggiate della primavera.