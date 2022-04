Chiara Ferragni mostra l’acne e lo sfogo sul viso: “Nessuno è perfetto” I social network mostrano standard di bellezza assolutamente irrealistici grazie a filtri e ritocchi: Chiara Ferragni invece ha voluto mandare un messaggio di normalità.

A cura di Beatrice Manca

"Dobbiamo normalizzare le giornate no della pelle, senza la pressione di sentirci sempre perfetti". Con questo messaggio Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram alcune foto senza trucco in cui mostra un piccolo sfogo sul viso: acne e infiammazioni causate dagli ormoni, spiega, ma anche dal grande stress degli ultimi giorni. La scorsa settimana infatti il marito Fedez è stato ricoverato in ospedale per un'operazione al pancreas: la situazione si è risolta per il meglio, ma il nostro corpo reagisce alla tensione e allo stress. Ed è normale che sia così: per questo la regina delle influencer ha voluto mostrare il suo viso e le imperfezioni ai suoi 26 milioni di follower, mandando un potente messaggio di body positivity.

Chiara Ferragni mostra lo sfogo su Instagram

Chiara Ferragni mostra le conseguenze dello stress sui social

Instagram e i social network tendono a mostrare solo una parte molto levigata della realtà, alterando le immagini e nascondendo le imperfezioni. Filtri e ritocchi fanno passare standard di bellezza assolutamente irrealistici, con cui spesso è difficile confrontarsi. Chiara Ferragni ha deciso di fare una scelta opposta, parlando nelle Stories del suo problema con l'acne e di come lo stress degli ultimi giorni le abbia causato un'infiammazione sul mento: "Questo è uno sfogo, gli altri giorni era molto peggio – ha spiegato – questo per dirvi che nessuno è perfetto". L'imprenditrice ha mostrato la pelle con e senza trucco, spiegando che lo sfogo è comparso il giorno in cui lei e Fedez hanno lasciato l'ospedale: "Tutto ciò che viviamo lo mostriamo sulla nostra pelle".

Chiara Ferragni mostra l’acne sui social

Chiara Ferragni: "La pelle è la mia più grande insicurezza"

Chiara Ferragni ha voluto mandare un messaggio a chi la segue: le imperfezioni fanno parte di noi e non c'è nulla di male a mostrarle. In un lungo post ha poi spiegato che la battaglia con l'acne la accompagna da sempre e quando era più giovane le ha causato mole insicurezze: "Per la maggior parte della mia vita da teenager e da adulta la pelle è stata la mia più grande insicurezza: mostrare l'acne era molto complicato per me". Negli anni la situazione della sua pelle è nettamente migliorata grazie anche all‘inositolo, una sostanza naturale che le ha permesso di bilanciare gli ormoni. "Ogni tanto arrivano le bolle, ma va bene così e ho fatto pace con la situazione". Poi ha spiegato perché ha deciso di farsi vedere senza filtri: "Avrei potuto evitare di parlarne e di mostrarlo ma ho pensato: perché non dovrei? Dobbiamo normalizzare le giornate no per la nostra pelle senza sentire sempre la pressione di essere perfette".