Chiara Ferragni torna al lavoro: il look da ufficio con jeans e blazer oversize Non è un periodo facile per Chiara Ferragni, tra conseguenze del caso Balocco e presunta crisi coniugale. Sta comunque di portando avanti gli impegni di lavoro.

Non sono giorni facili, per Chiara Ferragni. L'imprenditrice ha rotto il lungo silenzio social parlando a cuore aperto ai suoi fan e ammettendo di essere in un periodo complicato, in cui sta comunque cercando di non perdere l'ottimismo per guardare al futuro. Ne ha anche approfittato per ringraziare la community, che da mesi la supporta e cerca di tirarle sù il morale. Sicuramente il lavoro potrebbe essere, in questo momento, una valvola di sfogo. Difatti ne ha approfittato per raggiungere il suo ufficio.

Chiara Ferragni torna in ufficio

Prima c'è stato il caso del pandoro a sconvolgere la sua vita, soprattutto quella professionale. Dall'esplosione dello scandalo Balocco, tanti brand con cui Chiara Ferragni collaborava hanno preso le distanze, interrompendo i rapporti di lavoro (Pigna, Safilo, Coca Cola). Poi si è abbattuta su di lei la crisi coniugale. Fedez non ha rilasciato dichiarazioni precise in merito, limitandosi a dire di voler tutelare i propri figli, la sua unica preoccupazione. Chiara Ferragni, invece, sarà presto ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che fa, la sede che potrebbe aver scelto per dire come stanno le cose col marito. Per ora, al suo dito la fede nuziale è sparita e ha cambiato foto su Instagram. Il rapper non si vede al suo fianco dal giorno di San Valentino, che avevano anche festeggiato con una romantica cenetta. Fedez, inoltre, ha partecipato da solo alla sfilata dell'amica Donatella Versace, evento a cui la coppia era solita partecipare insieme in passato. Quest'anno per la prima volta l'imprenditrice ha disertato tutti gli eventi mondani: non era presente né alla Milano Fashion Week né alla Settimana della Moda parigina. È volata in Francia solo sua sorella Valentina. Ma l'influencer non ha certo intenzione di stare con le mani in mano. In queste settimane ha continuato a promuovere il suo brand e oggi ne ha approfittato per andare in ufficio.

Il look di Chiara Ferragni

L'ufficio di Chiara Ferragni è un open space dominato dal rosa, dove spicca un'enorme cabina armadio piena di vestiti e accessori. Il look per il ritorno al lavoro è impeccabile. L'imprenditrice ha scelto una semplice camicia celeste abbinata a un paio di jeans e maxi blazer blu con revers e bottoni d'oro. Ha aggiunto un paio di décolleté con fantasia animalier e una borsa rosso fuoco. È l'inconfondibile Kelly di Hermès, una costosissima versione rara in pelle di coccodrillo. È il tocco griffato che rende prezioso il suo outfit casual chic.