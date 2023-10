Chiara Ferragni mostra l’enorme cabina armadio da ufficio piena di scarpe e vestiti New entry nell’ufficio milanese di Chiara Ferragni: un’enorme cabina armadio piena di vestiti e accessori: “Il sogno di ogni ragazza”.

A cura di Giusy Dente

Sono stati giorni densi di preoccupazioni per Chiara Ferragni, che difatti ha preferito prendersi una pausa dai social per dedicarsi esclusivamente alla famiglia. Il ricovero improvviso di Fedez in ospedale l'ha costretta a rientrare in anticipo da Parigi, dove si era recata per le sfilate della Settimana della Moda. Solo quando le condizioni di salute del rapper si sono stabilizzate e lui ha rimesso piede a casa, l'imprenditrice è tornata online per ringraziare tutta la community per l'affetto e la vicinanza. Sta gradualmente tornando alla normalità e quindi è anche tornata agli impegni di lavoro: ha fatto un salto in ufficio, dove ad accoglierla c'era una new entry.

La new entry nell'ufficio di Chiara Ferragni

Il nuovo ufficio di Chiara Ferragni a Milano è dominato dal rosa. All'interno si viene accolti da una reception glitterata, parquet chiaro, arredamento in colori pastello, rifiniture in ottone e scritte al neon. Lo spazio è dominato da una grande area showroom piena di luce preceduta da una zona salotto con arredi in velluto. Sulle mensole trovano posto i prodotti Chiara Ferragni Brand in esposizione.

L'imprenditrice oggi ha fatto un salto in ufficio e ne ha approfittato per mostrare a fan e follower una new entry, di cui è davvero entusiasta. Ha infatti voluto anche lì, nello spazio di lavoro, un elemento dominante anche nella sua abitazione personale, ricorrente nei suoi selfie e nelle sue foto, dove trascorre molto tempo: la cabina armadio!

Tra influencer e fashion addicted è gara a chi la possiede più grande! Chiara Ferragni ne possedeva una quando abitava a Los Angeles e ne possiede una oggi: una vera e propria stanza dove custodisce borse, scarpe e abbigliamento. E che a volte diventa anche il luogo di gioco con Vittoria e Leone!

Non poteva non installarne una anche a lavoro. Quella che ha fatto la sua comparsa negli uffici dell'imprenditrice è un'enorme cabina armadio con cassetti e scaffali di Telese Arredo. Felicissima ha commentato: "Non potrei amare di più questo posto, è il sogno di ogni ragazza fashion che diventa realtà".