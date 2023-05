Leone e Vittoria tra selfie e borse di lusso, giocano nella cabina armadio di Chiara Ferragni Leone e Vittoria si divertono a giocare nella cabina armadio di Chiara Ferragni, rubando alla mamma gli accessori griffati.

A cura di Giusy Dente

Piccoli influencer crescono, in casa Ferragnez. Leone e Vittoria, i figli di Chiara Ferragni e Fedez, sono molto presenti sui social dei genitori. Li coinvolgono in foto e video che condividono coi rispettivi milioni di follower, i quali si sono affezionati ai due bambini, rispettivamente di 5 e 2 anni. Del primogenito sono subito diventate virali le facce buffe, simpaticamente trasformate dai fan della coppia in meme. La piccola di casa, invece, è famosa per la fame incontenibile su cui il papà scherza sempre, ma anche per i suoi look griffati. Entrambi si divertono spesso a "rubare" gli accessori della mamma, scarpe e occhiali costosi che usano per giocare e scattare foto.

Leone e Vittoria con le borse di Chiara Ferragni

Sia Fedez che Chiara Ferragni condividono quotidianamente le loro giornate, tra impegni di lavoro e momenti in famiglia. Anche i due figli Leone e Vittoria, dunque, sono spesso presenti in foto e storie. Dalle vacanze a ciò che avviene dentro le mura domestiche, l'imprenditrice è solita testimoniare tutto sui social, mostrandolo a fan e follower per tenerli costantemente aggiornati. Lo stesso fa Fedez, che nelle sue ultime Instagram Stories ha infatti immortalato un momento familiare di gioco.

Nelle immagini la famiglia al completo è davanti allo specchio dell'enorme cabina armadio di Chiara Ferragni: fan e follower la conoscono benissimo, perché è quella dove scatta la maggior parte dei suoi selfie, quando vuole mostrare gli outfit del giorno. Nella cabina armadio trovano spazio decine e decine di accessori griffati tra occhiali, borse e scarpe.

in foto: borsa Hermès

Proprio con delle borse stanno giocando i due bimbi, che imitando la mamma si scattano dei selfie con lo smartphone. Leone stringe in mano un'iconica borsetta rosa bubblegum inconfondibile: è la Quelle Idole, un'edizione limitata di Hermès. La sua unicità, è che è realizzata come fosse una bambola, con decorazioni che richiamano sopracciglia, occhi, naso, bocca, persino mani e piedini. È un pezzo molto raro, ambito dai collezionisti.

Borsa costosissima anche per Vittoria, che per questo accessorio sembra abbia una vera e propria predilezione. Si diverte a "rubarle" alla mamma. Stavolta sembra abbia in mano una Kelly nera, anche questa di Hermés. Questo brand è amatissimo da celebrity, il preferito delle influencer: la stessa Chiara Ferragni possiede molte creazioni della Maison dal valore stellare.

in foto: occhiali Chiara Ferragni Brand

Per completare l'outfit da baby influencer, la bimba sfoggia anche un paio di occhiali da sole del marchio della mamma. Vittoria fa spesso da modella, indossando i capi firmati Chiara Ferragni Brand. Gli occhiali da sole in questione sono i Moon Eye con lenti specchiate e inconfondibile logo Eye Star. Costano 199 euro. Insomma, due perfetti baby influencer.