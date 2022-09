Chiara Ferragni indossa il bustier con gli addominali: il suo nuovo abito è una scultura Chiara Ferragni è tornata a lavorare a pieno ritmo e, sebbene tenga nascosti i suoi progetti futuri, sui social condivide alcune foto realizzate nel backstage di set e shooting. Di recente, ad esempio, ha sorpreso i fan con un abito scultura: il bustier è rigido e con gli addominali.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata a lavorare a pieno ritmo dopo aver passato il mese di agosto in una enorme villa a Ibiza con la famiglia al completo. Dopo essere tornata in ufficio con tanto di maxi borsa griffata ed essere volata a Portofino per festeggiare l'anniversario di nozze con Fedez, di recente ha passato qualche giornata in Svizzera col suo staff. Sebbene abbia tenuto segreti i progetti professionali futuri, sui social ha condiviso alcune immagini inedite realizzate nei vari backstage di set e shooting. La foto che più di tutte ha attirato le attenzioni dei fan? Quella in cui ha indossato un audace abito scultura con gli addominali incorporati e un maxi fiocco total pink.

Chiara Ferragni, il look con addominali e maxi fiocco

Sarà perché si sta preparando alla Fashion Week milanese o perché semplicemente non ha paura di osare in fatto di stile ma la cosa certa è che su Instagram Chiara Ferragni ha sfoggiato un look che non può passare inosservato. Ha indossato un abito scultura in nero e rosa, un modello caratterizzato da un bustier strapless rigido con gli addominali incorporati e una gonna a sirena decorata con un maxi fiocco total pink sul davanti. Chi lo ha firmato? La Maison Schiaparelli, che lo aveva lanciato in passerella durante la sfilata dedicata alla collezione Haute Couture P/E 2021.

Schiaparelli Haute Couture Primavera/Estate 2021

Il significato simbolico degli abiti scultura

Schiaparelli è stata la Maison che per prima ha lanciato in passerella gli iconici abiti scultura. Si tratta di creazioni disegnate e trasformate in realtà dal direttore creativo Daniel Roseberry, che nella stagione Primavera/Estate 2021 ha debuttato con questi capi audaci e sopra le righe. Li ha realizzati per la sfilata Haute Couture e la loro particolarità sta nel fatto che hanno mischiato tessuti sintetici e sete preziose, pantaloni e abiti lunghi, bomber sportivi e fiocchi esagerati, sovvertendo le regole dell'Alta Moda. L'abito simbolo della collezione scultura è quello con gli addominali incorporati indossato da Chiara: si tratta di una scultura che ha ribaltato per sempre la distinzione tra maschile e femminile che in passato ha sempre contraddistinto il settore fashion. Ora la donna rifiuta la femminilità leziosa e non ha paura di mettere in mostra i muscoli scolpiti alla Hulk.