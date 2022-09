Chiara Ferragni in Svizzera con gli amici: la suite vista lago da più di 18.000 euro a notte Chiara Ferragni è partita per un weekend in Svizzera con gli amici in uno degli hotel più esclusivi con servizi di lusso da migliaia di euro.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni in vacanza in Svizzera con gli amici

Dopo la vacanza a Ibiza con la famiglia, Chiara Ferragni è partita per un weekend con gli amici in Svizzera in una delle strutture più esclusive sul Lago di Lucerna e sulle Alpi svizzere. Con viste panoramiche mozzafiato e servizi di lusso impareggiabili, scopriamo i dettagli della suite di Chiara Ferragni.

Chiara Ferragni sul Lago di Lucerna

L'estate 2022 di Chiara Ferragni è trascorsa in una splendida villa di lusso a Ibiza con Fedez, i figli Leone e Vittoria Lucia, e alcuni amici. Tornata dalla Spagna, la nota influencer ha festeggiato l'anniversario di matrimonio con Fedez in una location da sogno. Ora è già partita alla volta della Svizzera per un weekend tutto dedicato agli amici. Per la speciale occasione Chiara Ferragni ha scelto il Bürgenstock Hotels & Resort sul Lago di Lucerna.

Il Bürgenstock Hotels & Resort dove alloggia Chiara Ferragni

Bürgenstock Hotels & Resort è un complesso di lusso sul Lago dei Quattro Cantoni, nel cuore della Svizzera centrale, composto da tre hotel di lusso. L'albergo si può raggiungere tramite un treno privato che arriva in vetta attraverso uno dei panoramici più incredibili delle Alpi svizzere.

Il trenino che conduce al Bürgenstock Hotels & Resort

Chiara Ferragni e gli amici alloggiano al Bürgenstock Hotels & Resort che comprende diverse suite private, dieci ristoranti, bar, negozi, due aree termali e benessere, un centro medico e sanitario e una capacità di più di 600 ospiti.

La vista dal Bürgenstock Hotels & Resort al tramonto

Per il weekend con gli amici al Bürgenstock Hotels & Resort Chiara Ferragni alloggia nella suite reale dell'albergo che si sviluppa su una superficie di 300 metri quadrati e comprende una spa e due terrazze private sul tetto dell'albergo.

Chiara Ferragni e gli amici sulla terrazza della suite reale

Doppi saloni, camera da pranzo, ufficio e una camera da letto con spa interna, vasca idromassaggio e vista panoramica unica sul Lago di Lucerna e le Alpi svizzere, sono solo alcune delle caratteristiche eccezionali della suite di Chiara Ferragni al Bürgenstock Hotels & Resort.

La suite di Chiara Ferragni in Svizzera

C'è persino un pianoforte a coda nella suite di Chiara Ferragni in Svizzera. La suite reale del Bürgenstock Hotels & Resort assomiglia infatti ad un vero e proprio appartamento. Il costo per questa camera parte da 18.475 euro a notte.

