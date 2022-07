Chiara Ferragni ha un nuovo parrucchiere (ma non ha litigato con Manuele Mameli) Chiara Ferragni ha un nuovo parrucchiere, si chiama Andrea Soriga e ha realizzato tutte le sue acconciature con le extension sfoggiate a Parigi. Che fine ha fatto Manuele Mameli, parrucchiere “storico” dell’imprenditrice?

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è appena tornata a Milano dopo la Paris Fashion Week dedicata all'Haute Couture e, tra sfilate ed eventi glamour, ha ancora una volta sorpreso con i suoi look. Reggiseni di cristalli, pantaloni "nudi" trasparenti sul lato b, il corsetto che diventa un vestito: il soggiorno francese dell'imprenditrice è stato all'insegna delle provocazioni. Il dettaglio rimasto invariato nonostante i continui cambi di outfit? I capelli lunghissimi. La cosa che in molti hanno notato è che a realizzare le sue acconciature con le extension non stato l'hairstylist "storico" Manuele Mameli ma un nuovo parrucchiere chiamato Andrea Soriga: ecco tutto quello che c'è da sapere su di lui.

Chi è Andrea Soriga, il nuovo parrucchiere di Chiara Ferragni

Andrea Soriga è un hairstylist di origini sarde, viene dalla provincia di Cagliari ma attualmente vive e lavora stabilmente a Milano. Non ha mai frequentato una scuola professionale di parrucchieri, ha fatto solo tanta gavetta nel suo paese natale. Negli anni è riuscito a distinguersi per talento, tanto da essere diventato richiestissimo tra le star (tra le sue clienti ci sono infatti Giulia De Lellis, Giulia Salemi e Gaia). La svolta è arrivata col Festival di Sanremo 2021, quando ha firmato le acconciature di Elodie sul palco, prima tra tutte la maxi coda di cavallo che in poco tempo ha ottenuto una miriade di apprezzamenti sul web.

Chiara Ferragni con Andrea Soriga e il suo staff a Parigi

Quando è cominciata la collaborazione con Chiara Ferragni

Da allora la sua carriera è stata in continua ascesa: dopo aver lavorato con Georgina Rodriguez nella serie Netflix Soy Georgina, ora ha cominciato a collaborare con Chiara Ferragni. Stando alle foto postate sui social, ha curato per la prima volta l'acconciatura dell'imprenditrice durante il Met Gala 2022, quando ha realizzato sulla sua chioma un principesco mezzo raccolto con le extension. Negli ultimi giorni i due sono volati insieme a Parigi e ancora una volta i capelli di Chiara si sono "allungati". Insomma, Andrea Soriga sembra avere la passione per le extension XXL (tanto da averle anche mostrate sui social rivelando ai followers il "segreto" della chioma della Ferragni).

L’hair look del Met Gala realizzato da Andrea Soriga

Chiara Ferragni e Manuele Mameli: cosa è successo?

Nel momento in cui Chiara Ferragni è volata a Parigi con Andrea Soriga, lasciando a casa il suo hairstylist storico e di fiducia Manuele Mameli, in molti si sono chiesti: cosa è successo tra loro? Fino a qualche tempo fa i due erano letteralmente inseparabili (tanto che il parrucchiere e make-up artist è apparso anche nella serie The Ferragnez), dunque non poteva passare inosservato che nelle foto e nelle Stories venisse taggato un nuovo membro dello staff beauty.

Chiara Ferragni a Parigi con le extension

A chiarire la questione è stata però l'imprenditrice in persona: non appena rientrata a Milano si è mostrata "tra le grinfie" di Mameli con tanto di didascalia "Back together". In una Stories ha inoltre aggiunto queste parole: "Quando le persone pensano che se non vedi una persona per qualche giorno ci hai litigato". Insomma, tra i due non è successo assolutamente nulla, semplicemente la Ferragni sta ampliando il suo entourage, probabilmente per far sì che i membri dello staff non debbano regolarmente seguirla in ogni viaggio all'estero.