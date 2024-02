Chiara Ferragni esce con gli amici: il look dell’imprenditrice per la serata L’influencer è al centro dell’attenzione dei media a causa della possibile rottura tra lei e il marito Fedez. Nel frattempo Chiara Ferragni diserta la Fashion Week e si concede un’uscita in compagnia di Angelo Tropea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

573 CONDIVISIONI condividi chiudi

Angelo Tropea e Chiara Ferragni

Il profilo Instagram di Chiara Ferragni torna ad animarsi. L'influencer ha ricominciato a raccontare la sua quotidianità sui social dopo aver silenziato i suoi canali per qualche settimana in seguito allo scandalo generato dal caso Balocco. Il come back della trentaseienne è stato graduale, iniziato con immagini familiari, che la raffiguravano con i figli, passando a qualche sporadico fit check e, infine, con qualche adv dei prodotti del suo brand. Ora torna a condividere anche momenti meno strutturati e immortala le sue uscite con gli amici. Protagonista della storia di ieri sera Angelo Tropea, che la affianca del selfie in ascensore pubblicato su Instagram.

Angelo Tropea e Chiara Ferragni

L'imprenditrice digitale si concede dei momenti di svago nel corso della bufera mediatica che l'ha travolta assieme al marito Fedez, che sembra essersene andato di casa. La storia tra i due potrebbe essere giunta al capolinea ma al momento la coppia non si esprime, affermando solo di voler tutelare i figli. Nel frattempo il lavoro di Chiara Ferragni sembra essere stato messo in pausa, l'influencer, infatti, ha disertato le sfilate della Fashion Week milanese, appuntamento immancabile nell'agenda di chi lavora nel mondo della moda.

Il look di Chiara Ferragni per uscire con gli amici

Dopo aver concesso un'intervista a Il Corriere della Sera, dove dice la sua opinione sul caso Balocco, e aver condiviso il link nelle sue storie Instagram, l'influencer esce assieme al suo migliore amico, l'architetto Angelo Tropea. Per la serata sceglie un look semplice, composto da un cappotto nero lungo fino ai piedi abbinato a un paio di stivali al ginocchio in pelle firmati Acne Studios, un modello da 890 euro caratterizzato dalle punte squadrate e dettagli metallici ad anello alle caviglie. Una nota di colore viene data dalla borsa scelta dall'imprenditrice digitale, una Kelly di Hermès rosso fiammante.