Chiara Ferragni con gli stivali in estate: quanto costa il modello col tacco scultura piramidale Chiara Ferragni d’estate non rinuncia agli stivali. Ha sfidato il caldo con un modello in suede: sono stivali griffati con un tacco originale.

A cura di Giusy Dente

Stivali d'estate? Perché no. È una moda che fa un po' storcere il naso, soprattutto per chi è fan dei look freschi e comodi, per chi con l'arrivo del caldo predilige sandali e infradito che lasciano il piede libero e lo mettono in mostra. Chiara Ferragni fa parte di coloro che invece amano inserire gli stivali anche negli abbinamenti estivi, per completare outfit che con queste calzature vengono messi in risalto ancora di più.

Quali stivali vanno di moda questa estate

D'estate i modelli da mettere nella valigia delle vacanze sono sicuramente i texani: i camperos sono un must, i preferiti dalle celebrities. Conferiscono ai look un'aria da Coachella che non stanca mai e sono perfetti con gli abiti lunghi in stile hippie, con le gonne midi a stampa floreale, con gli shorts in denim. Gli anfibi non passano mai di moda, neppure d'estate, perfetti per chi proprio non sa rinunciare al total black e allo stile dark. Ma sono gli stivali alti a confermarsi il modello più trendy col loro mood anni Settanta.

Il look di Chiara Ferragni

L'estate 2023 è quella degli stivali luccicanti e metallizzati: è il modello di tendenza quest'anno, assieme a sabot e zeppe. Ma si sta assistendo anche al ritorno degli stivali-infradito, un modello molto in voga negli anni Duemila rilanciato da Miu Miu alla Paris Fashion Week. Hanno indossato questo modello, a metà tra stivali e infradito, anche Francesca Michielin e Chiara Ferragni, riportando in auge un trend che sembrava scomparso per sempre. L'imprenditrice non rinuncia agli stivali neppure d'estate.

in foto: stivali The Attico

Ha sfidato il caldo estivo con un look che ha molto incuriosito in fan, sorpresi proprio dalla scelta di questa calzature, tradizionalmente associata alla stagione più fredda. Chiara Ferragni, invece, ha completato il suo outfit proprio con un paio di stivali alti. Ha indossato una T-shirt The Attico (350 euro) e un paio di shorts Zara (29,95 euro), con un blazer scuro di Prada (3450 euro). Infine ha aggiunto un paio di stivali in suede, in una calda colorazione marrone. Sono anche questi una creazione The Attico. La particolarità è il tacco: non un tacco rettangolare o a spillo qualsiasi, bensì un tacco scultura iconico del brand, di forma piramidale. Gli stivali costano 1170 euro. Il tocco finale del look è la Mini Caia Bag (221 euro) di Chiara Ferragni Brand. In totale, il valore dell'outfit è di 5220,90 euro.