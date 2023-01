Chiara Ferragni compra la borsa dei suoi sogni: è quella che non poteva permettersi da ragazzina Chiara Ferragni ha acquistato una borsa dal significato speciale. Non è forse tra le più costose della sua collezione, ma ha un grande valore affettivo.

A cura di Giusy Dente

Di strada ne ha fatta tanta, da quando era solo una fashion blogger. Chiara Ferragni della sua passione per la moda ha fatto un lavoro vero e proprio e quel blog è diventato un impero. Oggi l'influencer e imprenditrice vanta oltre 28 milioni di follower su Instagram: i fan amano seguirla nella quotidianità familiare e lavorativa, tra servizi fotografici, sfilate, eventi mondani in giro per il mondo. Quella ragazzina è diventata una donna e ha coronato quasi tutti i suoi sogni.

Cosa nasconde la nuova borsa di Chiara Ferragni

Da fashion blogger a influencer italiana più famosa al mondo: Chiara Ferragni nel giro di una decina d'anni ha trasformato la sua vita e con tenacia ha realizzato tutti i suoi sogni. Oggi può dirsi soddisfatta dio ciò che ha costruito nel tempo: ha un proprio brand che cresce sempre di più, vanta collaborazioni prestigiose, è ospite fissa a eventi mondani in giro per il mondo, presto salirà anche sul palco dell'Ariston per il Festival di Sanremo. Parallelamente ha messo sù famiglia: un marito e due figli. Una borsa acquistata di recente, però, l'ha riportata indietro nel tempo, a quando tutto questo era solo un sogno: le ha però ricordato che niente è impossibile se lo si vuole davvero.

Quanto costa la Chanel di Chiara Ferragni

La nuova borsa di Chanel ha un valore affettivo notevole per l'imprenditrice, come ha spiegato su Instagram durante un fit check. Stava mostrando ai follower il suo outfit, illustrandone nel dettaglio i capi e i brand di appartenenza. L'accessorio non è sicuramente tra i più costosi della sua nutrita collezione dal valore da capogiro, ma rappresenta qualcosa di significativo. Si tratta di una borsa color avorio firmata Chanel. La lussuosa Cambon Multi Pocket Bag non è un modello recente, dunque non è disponibile sul sito ufficiale della Maison ma unicamente online, sui siti di reselling.

in foto: borsa Chanel

Qui è venduta a un prezzo che oscilla intorno ai 2000 euro. Di recente l'imprenditrice l'ha indossata inserendola in un outfit anni Duemila: ha spiegato che era un modello che sognava da ragazzina, quando era alle prime armi e aveva pochi soldi in tasca, quindi non poteva permettersela. Oggi che ce l'ha fatta e che la sua situazione economica è decisamente diversa, non poteva mancare nel suo prezioso guardaroba.