Chiara con la tuta di lana, Valentina in leggings: la prima cena di Natale dei Ferragnez è cozy I Ferragnez hanno dato il via alle vacanze di Natale, sono partiti alla volta del Trentino Alto Adige ed è proprio lì che passeranno la prima parte delle feste. Per la prima cena in famiglia le sorelle Chiara e Valentina hanno puntato sullo stile cozy con leggings, completi di lana e stivali di pelliccia.

A cura di Valeria Paglionico

Per i Ferragnez il Natale è una cosa seria, soprattutto perché arriva dopo due anni vissuti "a distanza" a causa della pandemia. Dopo aver addobbato un enorme albero al centro del salotto e aver partecipato a cene e aperitivi di auguri a Milano, per loro è arrivato il momento di dare ufficialmente il via alle feste in famiglia. Ieri Chiara (con tanto di look total denim) è partita con Fedez, Leone e Vittoria alla volta di Seiser Alm sull'Alpe di Siusi e si è ritrovata con le sorelle in un resort di lusso con Spa e vista sulle montagne innevate. Com'è stata la prima cena natalizia? All'insegna della comodità e a dimostrarlo sono stati i look di Chiara e Valentina.

Chiara Ferragni in tuta ma con i tacchi

La tuta di lana è il must del momento e Chiara Ferragni sembra saperlo bene, visto che l'ha scelta per la sua prima cena natalizia in montagna. Ha puntato sul total pink con un completo a costine caratterizzato da pantaloni a zampa a vita alta e cardigan mini, un modello crop tenuto chiuso solo con due bottoni e portato senza reggiseno.

Chiara Ferragni con la tuta di lana

La cosa particolare è che, nonostante lo stile cozy, l'imprenditrice non ha rinunciato a un tocco sofisticato: alla tuta di lana ha abbinato un paio di sandali gioiello col tacco a spillo della sua collezione. Ventre in mostra, orecchini a cerchio, mezzo raccolto: il primo look natalizio di Chiara è perfetto per chi vuole rimanere comodo ma con un tocco sensuale.

Valentina e Chiara Ferragni con gli occhiali di Natale

Valentina Ferragni con gli stivali di pelliccia

Anche Valentina Ferragni ha puntato tutto sulla comodità per la prima reunion natalizia di famiglia. Al motto di "Stasera cena elegante", si è immortalata allo specchio con indosso leggings neri e maxi maglione color panna. Per completare il tutto ha scelto un paio di stivali Ugg color tabacco, per la precisione il modello basso portato con i calzettoni bianchi a vista. Così facendo, ha avuto la possibilità di giocare e scatenarsi con i nipoti, anche se ad attirare le attenzioni dei fan è stata una foto con Chiara. Le due sorelle si saranno potute anche vestire casual ma non hanno rinunciato alla tradizione e hanno posato con dei divertenti occhiali a tema a forma di albero e di Babbo Natale.