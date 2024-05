video suggerito

Chi è la donna sulla T-shirt di Emily Ratajkowski e perché nasconde un messaggio politico La modella è stata avvistata per le strade di New York con una T-shirt emblematica, che ha un forte legame con la politica e l’attualità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emily Ratajkowski è stata avvistata e fotografata per le strade di New York. Look casual e quotidiano per lei, reduce dal Met Gala 2024 dove invece ha incantato sul red carpet con un sexy nude look. Per la passeggiata pomeridiana in città ha scelto qualcosa di ben più comodo e la T-shirt, in particolare, non è passata inosservata. È un capo basic, ma con una stampa che ha un forte legame con la politica americana e l'attualità del Paese. Frontalmente, infatti, la maglietta presenta il nome e il volto di Stormy Daniels, una donna di cui in queste ore si è tornati a parlare prepotentemente. La sua storia si intreccia con quella dell'ex presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump.

Chi è Stormy Daniels

Tempismo perfetto, da parte della supermodella, per indossare la maglietta: chiaramente non è affatto casuale. Proprio in queste ore, infatti, è giunta una notizia che riguarda il processo a Donald Trump. L'ex presidente degli USA è stato giudicato colpevole da una giuria di New York ed è stato condannato per 34 capi di imputazione. Avrebbe falsificato diversi documenti per coprire i pagamenti fatti alla ex pornostar Stormy Daniel, alla quale avrebbe chiesto di mentire sulla loro relazione. Di fatto, avrebbe quindi contabilizzato in modo fraudolento le spese, per non far emergere il vero scopo e la natura di quei soldi versati.

Donald Trump, che è in corsa per le future elezioni presidenziali (novembre 2024), rischia ora da un anno e mezzo a quattro anni di detenzione. La pena verrà annunciata nell’udienza in programma il prossimo 11 luglio 2024. Per il momento l'ex presidente resta in piena libertà, ma i suoi legali hanno annunciato il ricorso. Di certo, però, potrà comunque essere candidato alle elezioni presidenziali nonostante questa condanna: è ancora in corsa per diventare il nuovo presidente degli Stati Uniti.

Il significato della maglietta

Emily Ratajkowsky non è nuova a messaggi politici. La modella nel 2020 si è schierata a favore dell’allora candidato democratico Bernie Sanders, indossando la sua T-shirt. Si è anche espressa contro Harvey Weinstein, il noto produttore condannato per violenze sessuali: nel 2019 non è passata inosservata, durante la premiere di Ungut Games, la scritta "fuck Harvey" sul braccio. Stavolta indossare la T-shirt con il nome e il volto di Stormy Daniels, significa dare il suo ufficiale sostegno alla ex pornodiva, schierandosi contro Donald Trump.