Emily Ratajkowski confessa di farsi il botulino: "ma il mio viso si muove ancora" La modella ha raccontato in un'intervista di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Tra le donne più apprezzate al mondo, la sua carriera non si limita alle campagne: nel 2021 ha scritto un libro sul femminismo e ora si sta dedicando a un podcast.

A cura di Annachiara Gaggino

Emily Ratajkowski confessa di essere ricorsa alla chirurgia estetica. Lo rivela in un'intervista a Vanity Fair, dove si racconta e afferma di non interessarsi a quello che le persone pensano di lei. "Non ho paura di usare quello che c'è in giro", racconta alla rivista di Condé Nast. "Ma il mio viso si muove ancora, è una cosa di cui vado molto orgogliosa". La modella mostra come cerchi di utilizzare il botulino con parsimonia in modo da non perdere espressività. Con 42 milioni di follower, la trentaduenne è considerata una delle donne più belle del momento assieme a Cara Delevingne, Kendall Jenner, Bella e Gigi Hadid. Ma come Emily Ratajkowski è diventata EmRata?

Emily Ratajkowski sfila per la collezione Autunno/Inverno 2024/25 di Tory Burch

L'ascesa di Emily Ratajkowski

Nata a Londra nel 1991, figlia di genitori statunitensi Kathleen Balgley, scrittrice e professoressa di inglese all'Università della California e di John Davis Ratajkowski, artista e insegnante d'arte. Torna oltre oceano da ragazza a Encinitas, in California, dove sogna di diventare scrittrice e lavorare nel mondo dell'arte. Cresciuta da una madre che le ha sempre detto di non vergognarsi mai del proprio corpo, viene notata da Ford models a 14 anni che le propone un contratto. Inizialmente per Emily Ratajkowski questa è solo l'opportunità per racimolare un po' di soldi e proseguire i suoi studi artistici, ma ben presto inizia a dedicarsi a tempo pieno alla carriera di modella, per servizi di lingerie e cataloghi di costumi da bagno.

Emily Ratajkowski alla sfilata di Jacquemus

"Non m'interessava diventare famosa", ha affermato. "Non pensavo a una carriera, ma a mettere via i soldi. I risparmi mi servivano per poter fare quello che volevo fare davvero, cioè creare cose, fondamentalmente. Vedevo i miei genitori, che sono entrambi due creativi, ma lavoravano con orari da ufficio, quindi l'idea che avevo del lavoro era più o me quella". La consacrazione arriva con Blurred Lines, il video controverso del cantante Robin Thicke dove appare seminuda in atteggiamenti provocanti. Il suo nome diventa molto conosciuto nel panorama globale e diventa la protagonista delle campagne pubblicitarie di Miu Miu e Versace.

Emily Ratajkowski alla sfilata di Loewe

Emily Ratajkowski oltre la moda

Ma la carriera da modella non è tutto. Emily Ratajkowski è anche un'attivista e una scrittrice, nel 2021 è uscito il suo primo libro Sul mio corpo, e ora si sta dedicando ai podcast. Impegnata da sempre in tematiche come il femminismo, afferma che la sua concezione è cambiata rispetto a quando aveva vent'anni. Racconta sul video clip con Robin Thicke: "Beh, è stato divertente e mi ha dato potere, mi raccontavo. Sì, c'erano momenti del genere, ma sul set alla fine era chiaro chi aveva il potere". Nel libro racconta la sua visione attuale su questo argomento e corregge le affermazioni di gioventù.

Emily Ratajkowski al Met Gala del 2023