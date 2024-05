Donald Trump è colpevole per i pagamenti a Stormy Daniels: condannato per 34 capi di imputazione

video suggerito

Donald Trump è stato condannato per i pagamenti a Stormy Daniels e giudicato colpevole per 34 capi di imputazione: è il primo ex presidente della storia degli Stati Uniti a essere condannato per un crimine.

A cura di Redazione

Donald Trump, ex presidente degli Stati Uniti e candidato alle imminenti elezioni di novembre, è stato dichiarato colpevole di aver falsificato documenti per coprire diversi pagamenti fatti alla star di film per adulti Stormy Daniels, alla quale avrebbe chiesto di mentire sulla loro relazione. I fatti si sarebbero verificati prima delle elezioni del 2016, quelle vinte dal Tycoon newyorchese contro Hillary Clinton.

La giuria ha ritenuto Trump colpevole poiché il pagamento a Stormy Daniels non sarebbe stato rendicontato in maniera corretta, violando diverse norme che disciplinano le spese dei politici. L’ex presidente ha commentato il verdetto con parole durissime, parlando di “una disgrazia per tutto il Paese” e dicendosi convinto che il “vero verdetto” sarà quello degli elettori il prossimo 5 novembre, data scelta per le Elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Nella lettura dell'ex presidente, il verdetto è stato influenzato dall'amministrazione Biden "per colpire un avversario politico". Vale infatti la pena di sottolineare che, come stabilito recentemente dalla Corte Suprema, la condanna di Trump non pregiudica la sua possibilità di correre alle elezioni contro il presidente in carica Joe Biden.

Curiosamente, Trump può candidarsi ed essere eletto ma potrebbe non avere il diritto di voto: ciò dipenderà dall'eventuale periodo di carcere che il giudice disporrà, dal momento che, per le leggi dello Stato di New York, può votare qualunque cittadino che non è in carcere. La sentenza sarà letta dai giudici l'11 luglio, data nella quale si conosceranno i dettagli della pena per l'ex presidente. I suoi avvocati, intanto, hanno annunciato la volontà di voler ricorrere in appello. Questo, lo ricordiamo, è solo uno dei quattro processi che vedono coinvolto Donald Trump.