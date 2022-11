Charlene di Monaco: la principessa va allo stadio con i leggings e la sciarpa da tifosa I principi di Monaco Alberto e Charlene sono stati fotografati insieme allo stadio durante una partita di rugby con look casual e cool.

A cura di Beatrice Manca

Che ci fa una principessa allo stadio? Charlène di Monaco e il principe Alberto hanno assistito alla partita di rugby Francia-Sudafrica lo scorso sabato, a Marsiglia. I principi Grimaldi sono stati fotografati sugli spalti come una coppia di tifosi qualsiasi: look casual e sciarpe colorate al collo. Charlene di Monaco ha abbandonato gli abiti a fiori e i look sofisticati per tornare allo stile che ama di più: casual e rock!

Charlene di Monaco in total black allo stadio

Charlène di Monaco ha sfoggiato un look rock-chic allo stadio di Marsiglia: ha indossato un maxi coat doppiopetto del brand Akris da cui faceva capolino un dolcevita nero. Il capo che non è passato inosservato sono i pantaloni: un paio di leggings in nappa di Philippe Plein, aderenti e dal sapore rock. Al collo, come il marito Alberto, indossava la sciarpa con i colori delle squadre in campo.

Charlene di Monaco in Akris con il principe Alberto

La svolta di stile rock di Charlène di Monaco

Da quando è tornata in pubblico dopo la lunga convalescenza in Sudafrica, Charlène di Monaco ha mostrato un nuovo stile sempre più sofisticato e glamour: lunghi abiti monospalla, tute in colori pastello, blazer e gioielli da sogno. Adesso però si è voluta concedere una parentesi più casual, con gli accenni rock che hanno sempre caratterizzato il suo stile: l'ex nuotatrice ha sempre amato pantaloni aderenti, fantasie leopardate, anfibi e catene con il crocefisso al collo. Una è certa: casual o chic, Charlene di Monaco è sempre un'ispirazione di moda!