Charlene di Monaco incanta vestita di fiori: la collana nasconde un omaggio a Grace Kelly Charlene di Monaco è volata a New York per una serata di gala, dove ha sfoggiato collana con un diamante rosa dal significato simbolico.

A cura di Beatrice Manca

La principessa Charlène di Monaco è volata a New York in compagnia del marito Alberto per una serata di gala in ricordo di Grace Kelly, l'attrice hollywoodiana che sposò il principe Ranieri di Monaco. Per l'occasione l'ex nuotatrice è tornata a brillare sul tappeto rosso con un lungo abito variopinto che ha fatto sbocciare la primavera in anticipo: a vederla così, radiosa e sorridente, sembra che il periodo difficile della malattia che l'ha tenuta a lungo lontana dalla famiglia sia definitivamente alle spalle.

Charlene di Monaco con l'abito fiorito

La principessa ha ripreso gli impegni pubblici nel principato e all'estero, dando prova di una nuova serenità e di un nuovo stile, sempre più raffinato. Charlène è stata la stella dei Princess Grace Awards, una sontuosa cena di gala a New York durante la quale sono state assegnate 24 borse di studio a ragazzi e artisti di talento. Per l'occasione ha rinunciato ai classici colori scuri per sfoggiare un vivace abito lungo e smanicato con una stampa floreale: la principessa monegasca sembra uscita da un acquerello. L'abito è firmato Terrence Bray (uno dei suoi designer preferiti).

Charlene di Monaco e il principe Alberto a New York

La collana di Charlene di Monaco è un omaggio a Grace Kelly

La principessa ha completato il look con un gioiello speciale: il gioiello una collana realizzata da Lorenz Bäumer con al centro incastonato il "diamante Grace", proveniente dall'Australia e tagliato dalla Maison Mazerea. La pietra, particolarissima perché rosa, può essere smontata e rimontata su vari gioielli: il figlio Alberto e la moglie hanno scelto quest'anno dimostrarla al pubblico in una scintillante collana chiamata "La Vie en Rose" e tramandarla al futuro. Il mito di Grace Kelly sopravvive negli anni, più luminoso che mai.