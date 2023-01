Dove vive oggi la Principessa Stéphanie di Monaco, la figlia ribelle di Ranieri e Grace Kelly Sua Altezza Reale la Principessa Stephanie di Monaco a lungo è stata la figlia ribelle del Principe Ranieri e Grace Kelly ma oggi ha cambiato vita.

A cura di Clara Salzano

La casa di Stéphanie di Monaco

Molto tempo è trascorso da quando Stéphanie di Monaco era conosciuta come la principessa ribelle, figlia più piccola del Principe Ranieri III e Grace Kelly. Oggi Stéphanie ha 58 anni e tre figli, avuti da due matrimoni. La sorella più piccola di Alberto di Monaco, nonostante siano lontani i tempi in cui viveva in una roulotte a seguito del circo con l'ex marito addestratore di elefanti, non risiede nel Palazzo del Principe a Monaco.

Il Palazzo del Principe a Monaco

Il Palazzo del Principe a Monaco, costruito nel 1191, è stato roccaforte e dimora della famiglia Grimaldi dalla fine del XIII secolo. Tuttavia, contrariamente a quanto si possa pensare, la Principessa Stephanie di Monaco non vive nel Palazzo con il fratello Alberto di Monaco. La figlia più piccola di Ranieri oggi risiede in un appartamento duplex, nella parte occidentale di Monaco, con vista sul porto di Fontvieille, zona meno battuta dai turisti, ai piedi della Rocca dei principi di Monaco.

La Principessa Stephanie di Monaco

Sua Altezza Reale la Principessa Stephanie, Marie, Elisabeth, nata il 1 febbraio 1965, non ha mai amato la vita di corte e, prima di trasferirsi a Fontvieille, ha vissuto ad Auron, un piccolo villaggio di montagna nelle Alpi meridionali, dove ha cresciuto i suoi tre figli: Louis e Pauline Ducruet, e Camille Gottlieb, che ancora oggi trascorrono molto tempo a casa con la madre. La principessa monegasca ha sempre dimostrato un grande amore per gli animali e ha risieduto anche in una tenuta a Fontbonne, sulle alture del principato, vicina alla residenza privata dei Grimaldi a Roc Angel, per poter accogliere i due elefanti, Nepal e Baby. Di recente la Principessa Stephanie di Moanco, sempre molto riservata, ha presieduto al Festival del Circo di Monte-Carlo, dopo due anni di assenza, insieme al fratello Alberto di Monaco.

