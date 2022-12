Charlene di Monaco incontra Charlotte Casiraghi: visita al villaggio di Natale coi gemellini Charlene di Monaco ha visitato il Christmas Village assieme alla famiglia: con lei anche Charlotte Casiraghi e i gemelli Gabriella e Jacques.

A cura di Giusy Dente

Finalmente un Natale a casa, per Charlene di Monaco. La principessa ha trascorso un lungo periodo lontano dalla famiglia: non si è riunita ai suoi cari neppure per le festività. La moglie del principe Alberto a causa di problemi di salute è rimasta bloccata per mesi in Sudafrica, dove si era recata inizialmente per un viaggio. Solo una volta stabilizzate le condizioni mediche ha fatto ritorno nel Principato, questa primavera. Risale al periodo pasquale la prima foto ufficiale a Palazzo, in cui si rivede finalmente Charlene insieme al marito e ai figli, i gemelli Jacques e Gabriella. Questi ultimi comprensibilmente hanno sofferto molto l'assenza della loro mamma, ma finalmente stavolta potranno godere dell'atmosfera natalizia unita al ritrovato calore della famiglia al completo.

Charlene festeggia il Natale in famiglia

Da Pasqua in poi, Charlene ha gradualmente ripreso in mano la sua vita all'interno della famiglia reale e ha intensificato sempre più la sua presenza agli eventi pubblici. Sia col marito che da sola, la principessa è tornata a pieno regime agli impegni, ma non solo quelli "ufficiali": anche quelli da mamma. L'abbiamo vista alla Monte-Carlo Fashion Week in abito da sera assieme alla piccola Gabriella, ai funerali della regina Elisabetta con velo e spilla simbolica, alla sfilata di Akris (il suo brand del cuore) nell'ambito della Paris Fashion Week.

Non ha rinunciato a essere presente di persona quando si è trattato di accompagnare i royal baby nel loro primo giorno di scuola. Sicuramente trascorrerà con loro le giornate di festa. Il Principato è pronto ad accogliere il Natale: un gigantesco albero addobbato ha già creato la giusta calda atmosfera di festa. È stato posizionato al centro del cortile di Palais Princier di Monaco, proprio dove affaccia il famoso balcone della royal family.

La famiglia reale visita il Christmas Village

La principessa Charlene e i gemellini Jacques e Gabriella hanno aperto il Monaco's Christmas Village a Monaco; con loro c'era anche Charlotte Casiraghi, secondogenita di Stefano Casiraghi e della principessa Carolina di Monaco (la sorella del principe Alberto). È stato molto emozionante per i presenti vedere Charlene sorridente, felice accanto ai suoi figli e sicuramente grata di poter trascorrere le feste con loro, quest'anno.

La principessa indossava un lungo cappotto blu; look black and white per la Casiraghi invece, che ha spezzato" l'outfit con un accessorio colorato, una borsa fucsia di Chanel. Colori decisamente natalizi anche per i principini: cappottino rosso con collo di pelliccia per Gabriella e camicetta tartan per Jacques.