Charlene al compleanno del principe Alberto, i principini in blu con pelliccia e giacca sportiva Il principe Alberto di Monaco ha compiuto 65 anni. Ha festeggiato il compleanno con la famiglia: la principessa Charlene e i figli Jacques e Gabriella.

A cura di Giusy Dente

La famiglia reale si è riunita per celebrare un momento importante: il compleanno del principe Alberto, che ha festeggiato 65 anni martedì 14 marzo. Il Principato ha voluto omaggiarlo in grande stile: durante il consueto momento del cambio della guardia, il principe si è affacciato dalla finestra del Palazzo e sotto, l'Orchestra dei Carabinieri gli ha dedicato la famosissima e tradizionale "Tanti auguri a te". Il festeggiato ha condiviso il momento musicale coi due figli: erano affacciati anche i principini, i gemelli di otto anni Jacques e Gabriella. Assente Charlene, che è poi comparsa in seguito negli scatti di famiglia della seconda parte della giornata.

La royal family si riunisce

Da quando Charlene è tornata a casa, la famiglia cerca di trascorrere insieme più tempo possibile e di condividere i momenti speciali senza perderne nemmeno uno. La principessa è stata a lungo lontana, un'assenza che ha preoccupato i sudditi e che ha alimentato molte voci di corridoio. Ufficialmente è stata fuori dal Principato per motivi di salute che l'hanno costretta a fermarsi più del dovuto in Sudafrica, dove si era recata per un breve viaggio. Da quando ha fatto ritorno dai suoi cari, la principessa ha sempre partecipato alla vita pubblica e agli eventi ufficiali del Principato. Ha anche ripreso a seguire le attività della fondazione che porta il suo nome, un progetto benefico a cui tiene molto. È una donna molto amata anche per la sua umanità, oltre che per l'eleganza che l'ha resa un'icona di stile.

Il look dei principini

Charlene non si è affacciata al balcone assieme al marito e ai figli, per assistere all'omaggio musicale per il festeggiato. Negli scatti ufficiali del compleanno del principe Alberto, però, la principessa è presente. Ha partecipato alla seconda parte dei festeggiamenti: la royal family al completo ha pranzato insieme e in serata si sono recati tutti a uno spettacolo teatrale. Nelle foto indossa un dolcevita nero e una mantellina scura, con un paio di pantaloni grigi e décolleté: un outfit minimal e chic che rispecchia in pieno il suo stile. In blu invece i gemellini: pelliccia per Gabriella, giacca di pelle per il fratellino che ha completato il look con maglioncino celeste.