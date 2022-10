La principessa Charlene di Monaco in versione “super mamma”: il significato della T-shirt Dopo una lunga assenza, Charlene di Monaco è tornata a partecipare alla vita di Palazzo e sta portando avanti il fitto calendario di impegni istituzionali.

Le nubi che hanno avvolto la vita di Charlene di Monaco per mesi, si sono dissolte. La principessa è tornata alla sua vita pubblica e sta partecipando con costanza a tutti gli impegni istituzionali e di Palazzo, sia sola che assieme al marito, il principe Alberto. Un anno fa di questi tempi la situazione era molto diversa e aveva generato non poca preoccupazione. L'ex campionessa di nuoto si era allontanata da casa per un viaggio in Sudafrica, suo Paese di origine, ma la permanenza si era prolungata molto più del previsto a causa di misteriosi problemi di salute. Ha fatto ufficialmente ritorno a casa dalla famiglia a Pasqua, quando finalmente si è mostrata sorridente assieme al marito e ai figli. Da quel momento in poi ha gradualmente ripreso gli impegni. Tra i più recenti: la Monte-Carlo Fashion Week assieme alla piccola Gabriella, i funerali della regina Elisabetta a Londra, le sfilate parigine dove è stata ospite d'onore in prima fila. Giovedì 6 ottobre ha invece incontrato Alice e Alessia, che gareggeranno al Rally Aicha des Gazelles 2023 per conto della Fondation Princesse Charlene.

Charlene sostiene le "supermamme"

Charlene di Monaco è nuovamente apparsa in pubblico e lo ha fatto in versione "superamma". La moglie del principe Alberto ha incontrato la squadra che parteciperà al concorso Rallye Aicha des Gazelles 2023 a favore della sua fondazione. La gara è rivolta a sole donne (le "gazzelle") e quest'anno si svolgerà in Marocco: pur essendo una competizione, la particolarità di questo rally è che si fonda su una serie di valori condivisi dalle partecipanti, come il rispetto per l'ambiente, la solidarietà femminile, l'altruismo. Permette anche di raccogliere fondi da destinare in beneficenza: nello specifico, Alice e Alessia hanno scelto come ente la Fondation Princesse Charlène.

È nata per volontà della principessa di Monaco nel 2012 con lo scopo di sostenere l'educazione dei bambini attraverso i valori dello sport. Sono diversi i programmi sviluppati, esportati in una quarantina di Paesi del mondo. Il Learn to Swim, per esempio, è destinato ai bambini dello Sri Lanka: ha lo scopo di insegnare soprattutto a quelli di estrazione sociale più svantaggiata le misure di sicurezza in acqua, il nuoto di sopravvivenza e il primo soccorso di base.

La principessa ha posato in foto col team composto da Alice e Alessia, le sue amiche e mamme che con la loro missione in Marocco contribuiranno proprio al progetto Swim for Safety in Sri Lanka. "Grazie mille a Sua Altezza la Principessa Charlene per il suo sostegno al nostro team, siamo orgogliosi di viaggiare per conto della Fondation Princesse Charlene in questa incredibile avventura! Tra 5 mesi saremo in viaggio, lontani da tutti quelli che amiamo, di fronte all'ignoto" hanno scritto, allegando una foto della principessa in posa con la maglia ufficiale della squadra. Sulla T-shirt si legge appunto: "wondermums rallye". La 44enne ha indossato un abito lungo celeste, della collezione della collezione prêt-à-porter Autunno-Inverno 2020 di Longchamp: è realizzato in seta ed è impreziosito da un inserto geometrico (non più disponibile per l'acquisto). Per Charlene, che ha un passato da nuotatrice professionista e che è anche madre, Swim for Safety è un progetto particolarmente importante. Non poteva non dimostrare personalmente il suo sostegno a chi si batte in nome delle sue stesse cause.