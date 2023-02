Charlene di Monaco torna in pubblico con Alberto: sfoggia l’abito ‘scarabocchiato’ alla serata di gala La principessa Charlene ha stupito tutti partecipando a un galà della sua fondazione con un abito in tulle con dei ‘disegni’ sul corpetto.

A cura di Beatrice Manca

Charlene di Monaco con il principe Alberto e Stella Almond, foto via Facebook ’Fondation Princess Charlene’

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo qualche settimana lontana dai riflettori, la principessa Charlene di Monaco è tornata in pubblico insieme al marito Alberto: l'occasione è stato il Charity Gala organizzato dalla fondazione benefica che porta il suo nome allo Sport Club di Courchevel. Tra artisti e ospiti vip, la principessa monegasca si è fatta notare per l'abito da sera molto particolare e griffato.

Charlene di Monaco con l'abito in tulle

Dal suo ritorno a Monaco dopo la malattia che l'ha costretta in Sudafrica per mesi, Charlene Wittstock ha mostrato uno stile sempre più maturo e consapevole, fatto di abiti acquerello a fiori, eleganti vestiti di velluto, cappe e cappotti sofisticati. Per la serata di gala organizzata dalla sua fondazione la principessa ha optato per un abito lungo senza maniche in tulle nero, caratterizzato da una stampa che sembra ‘disegnata' o scarabocchiata a matita sul corpetto.

Charlene Di Monaco in Akris insieme al principe Alberto

A firmare il look ancora una volta è Akris, uno dei suoi designer preferiti: l'abito è in vendita sui portali online al prezzo di 6.950 dollari, circa 6.400 euro. La principessa lo ha indossato insieme a un lungo cappotto nero dalla linea semplice, forse per ripararsi dal freddo.

Leggi anche Kate Middleton da piccola: perché la principessa ha condiviso una foto di quando era neonata

L’abito da sera Akris

Charlene e Alberto di Monaco all'incoronazione di Carlo III

Pochi giorni prima dell'evento di gala, Alberto e Charlene di Monaco hanno confermato che parteciperanno all'incoronazione di Carlo III a Londra il prossimo 6 maggio. Probabilmente però i figli gemelli non li accompagneranno perché troppo giovani. All'evento, di cui è stato appena svelato il logo ufficiale, saranno presenti molte teste coronate europee: darà un evento dalla portata storica.