Cosa regalerà a Natale il principe Alberto a Charlene di Monaco Regali last minute, per il principe Alberto di Monaco: sia per sua moglie Charlene che per i loro due figli ha in mente regali utili e pratici.

A cura di Giusy Dente

Questo per la famiglia reale di Monaco sarà un Natale davvero speciale. La famiglia lo trascorrerà finalmente riunita, a differenza dell'anno scorso, quando l'assenza di Charlene ha pesato moltissimo. La principessa è stata a lungo assente dal Principato a causa di problemi di salute, che l'hanno tenuta bloccata in Sudafrica (la sua terra d'origine): si era inizialmente recata lì solo per un viaggio. La permanenza si è prolungata e ha generato molta apprensione nel principe Alberto e nei figli della coppia, i gemelli Jacques e Gabriella. La donna ha fatto ritorno a casa solo a Pasqua scorsa e il momento è stato immortalato con una foto ufficiale a Palazzo, che ha visto finalmente i quattro insieme dopo mesi. Charlene di Monaco ha gradualmente ripreso la vita pubblica e gli impegni ufficiali: anche in vista di Natale è stata vista spesso con la famiglia. Queste feste saranno un modo per farsi finalmente coccolare dai suoi cari e respirare il calore di casa.

Cosa ha chiesto per Natale la principessa Charlene

In un'intervista esclusiva rilasciata a People, il principe Alberto ha raccontato qualche dettaglio del Natale che trascorrerà assieme alla sua famiglia, finalmente al completo, con Charlene di Monaco e i loro due figli (che hanno 8 anni). Il principe ha spiegato che compra i regali personalmente: si occupa di quelli per la moglie e di quelli dei gemelli con piacere. "Non ho ancora fatto gli acquisti. È stato un anno difficile, le ultime settimane sono state molto impegnative. Ci sono stati viaggi, riunioni e appuntamenti" ha ammesso, spiegando di optare per regali last minute quest'anno.

Charlene di Monaco e il principe Alberto a New York

Pare abbia le idee chiare: punterà su doni pratici e utili: "Giocattoli di vario tipo. Ma niente di speciale. Il loro interesse per i giochi e i personaggi cambia continuamente. Per Jacques, c’è stato un lunghissimo periodo di Super Mario, ma ora sta per finire e passare ad altre cose".

Charlène di Monaco con Jacques e Gabriella

E per Charlene? Anche qui pare abbia deciso di seguire in parte le indicazioni dategli da lei stessa. Sembra lo abbia indirizzato verso qualcosa che le serve in particolare, ma lui vorrebbe anche sorprenderla: "Potrebbero esserci due regali diversi quest’anno”.