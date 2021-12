A Monaco si accende l’albero di Natale senza Charlene: presenti i principini con abiti coordinati I principini Jaques e Gabriella, hanno preso parte a un evento natalizio: erano però assenti sia il principe Alberto di Monaco che sua moglie Charlene.

A Monaco c'è molta preoccupazione per le condizioni di salute della principessa Charlene. Da quando ha fatto ritorno a casa, dopo una lunga permanenza in Sudafrica, dove si era recata per curare un'infezione, non si è più fatta vedere in pubblico. La moglie del principe Alberto al momento pare sia di nuovo ricoverata, ma in Svizzera. Non ci sono notizie ufficiali in merito al motivo del trasferimento: si parla di divorzio imminente, di una grave malattia, di un esaurimento nervoso, ma nulla di confermato e ufficiale. L'ex nuotatrice non ha potuto prendere parte nemmeno alla tradizionale accensione dell'albero di Natale. La stranezza è che stavolta non ha presenziato all'evento neppure Alberto di Monaco, attuale regnante del principato. Erano però presenti i due figli della coppia, i gemellini Jaques e Gabriella.

Principini di Monaco lontani dalla mamma

I piccoli Jaques e Gabriella hanno da poco compiuto 7 anni, ma è stato un compleanno triste, perché trascorso lontano dalla loro mamma. I bambini sono stati immortalati durante i festeggiamenti con indosso dei pigiamini coordinati, circondati da tanti palloncini colorati. Charlene di Monaco ha fatto loro una dedica sui social, dicendosi una donna fortunata ad avere due figli come loro. I principini ultimamente stanno trascorrendo pochissimo tempo con lei.

Quando è tornata a Monaco erano felicissimi: le foto di quella giornata mostrano chiaramente il loro entusiasmo nel riabbracciare la mamma. Poco dopo, in seguito al nuovo allontanamento da Monaco, hanno preso parte col papà alla Festa Nazionale, dedicandole un dolce messaggio: "Ci manchi mamma, ti amiamo" scritto con pennarelli colorati su fogli di carta bianchi.

Gabriella e Jaques ancora senza mamma Charlene

Charlene era assente anche all'accensione dell'albero di Natale del principato di Monaco; assente anche suo marito Alberto, impegnato a quanto pare con altri doveri ufficiali. I gemellini hanno invece preso parte all'evento natalizio assieme alla zia Stéphanie e ai figli di quest'ultima, Camille Gottlieb e Louis Ducruet. La giornata è trascorsa in allegria distribuendo regali, come vuole la tradizione. I gemelli erano elegantemente vestiti, con colori coordinati: Gabriella indossava un cappottino di pelliccia color crema decorato con dei fiorellini, suo fratello Jaques una camicia a quadri con cappotto verde e pantaloni beige. D'obbligo la mascherina, per loto come per tutti i presenti. Chissà se almeno a Natale i due bambini riusciranno finalmente a riabbracciare l'amata mamma.