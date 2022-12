Charlene di Monaco rilancia la cappa: al villaggio di Natale la famiglia veste in coordinato La famiglia reale di Monaco si è goduta l’atmosfera natalizia: i principi Jacques e Gabriella “copiano” i look di mamma e papà.

A cura di Beatrice Manca

Natale è alle porte: cosa c'è di più bello che una passeggiata per mercatini, godendosi le città addobbate con luci e alberi innevati? Anche la famiglia reale monegasca ha deciso di approfittarne. Il principe Alberto ha passato il pomeriggio con la moglie Charlene e i figli gemelli, Jacques e Gabriella. Per l'occasione i reali hanno sfoggiati eleganti cappotti coordinati e la principessa Charlene ha dato prova, ancora una volta, di essere una vera icona di stile.

Charlene di Monaco

Charlene di Monaco sfoggia la cappa con i guanti lunghi

Charlene Wittstock ha sfoggiato il perfetto look per le feste: una cappa blu notte con colletto indossata su alti guanti neri e stivali cuissard scamosciati Stuart Weitzman. Chi ha detto che blu e nero non possono essere indossati insieme? La principessa monegasca dimostra che, scegliendo il giusto punto di blu, sono un duo elegantissimo. Al suo fianco il principe Alberto indossa un classico cappotto nero con una sciarpa tartan, un classico del guardaroba natalizio.

Charlene di Monaco e il principe Jacques in Brunello Cucinelli

Gabriella copia la madre con il cappotto blu

Ma a rubare la scena, ancora una volta, sono stati i principini Jacques e Gabriella: i due bambini sono gemelli e hanno compiuto otto anni (festeggiando con un party in maschera). Per l'uscita di famiglia Jacques è apparso elegantissimo con un cappotto nero di Brunello Cucinelli e i mocassini, mentre la sorella Gabriella ha sfoggiato un morbido cappottino blu effetto furry simile a quello di mamma Charlène. Anche per lei, la griffe è italiana: Emporio Armani. In molte occasioni Gabriella ha "copiato" i look della madre: come si vestiranno a Natale?

