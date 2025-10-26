stile e Trend
Chanel Totti a un Battesimo col vestito di piume: quanto costa il look da cerimonia

Come look da cerimonia, Chanel Totti ha scelto un vestito monospalla impreziosito da piume, in una tonalità tenue: un look da giovane diva.
A cura di Giusy Dente
Immagine

La vita di Chanel Totti sta per cambiare. Concluso il percorso scolastico col Diploma, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti sta per dare avvio alla sua carriera televisiva. È infatti stata confermata la sua partecipazione a Pechino Express: sarà tra i concorrenti in gara nel reality, in coppia con Filippo Laurino, uno dei suoi migliori amici. La partenza è prevista nel 2026. Intanto, la 18enne si sta godendo la quotidianità con gli amici e la famiglia.

Il look di Chanel Totti

Chanel Totti ha condiviso sui social alcuni dolcissimi scatti realizzati in un giorno di festa. Il protagonista è il piccolo Diego, probabilmente il figlio di amici, nel giorno del suo Battesimo. Per l'occasione, Chanel Totti ha scelto un look semplice, senza rinunciare però a un dettaglio più particolare capace di rendere il look immediatamente più glamour. L'abito monospalla, infatti, è arricchito con morbide e lunghe piume tono su tono all'estremità della manica e sul bordo inferiore della minigonna. È di Federica Oliva e costa 260 euro. Al vestito ha abbinato un paio di sandali coordinati, un modello alla schiava color argento, con cinturino che avvolge piede e caviglia.

Immagine

Come ci si veste a un Battesimo

I look da cerimonia rischiano spesso di trasformarsi in cadute di stile. Nel caso di un Battesimo questo succede soprattutto se si osa troppo, se si fa degli azzardi che rischiano solo di rendere l'outfit eccessivo e fuoriposto. In questa occasione è preferibile puntare sull'eleganza, sulla semplicità, senza inserire nel look dettagli troppo appariscenti. No, quindi, a spacchi, trasparenze e scollature, sì invece al pizzo, al monocromatico e a stampe poco vistose ed elaborate. Il tailleur resta un'opzione sempre valida, anche in versione mannish, così come l'intramontabile tubino; le spalle dovrebbero essere coperte, per lo meno durante la cerimonia in Chiesa. Per quanto riguarda la tavolozza dei colori, quelli più indicati sono sicuramente quelli tenui e delicati, ad esempio i colori pastello, declinati in chiave più brillante e vivida nella bella stagione. In autunno, invece, restano valide anche tonalità scure ma comunque raffinate come il blu notte, il verde bosco, il bordeaux.

