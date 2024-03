Cecilia Rodriguez come una dea: per la primavera sceglie l’abito bianco (e lo abbina ai collant) Quale migliore occasione dell’inizio della primavera per tornare a indossare gli abiti bianchi? Cecilia Rodriguez lo ha fatto ma non ha rinunciato ai collant: ecco i dettagli del look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez si sta preparando per il matrimonio con Ignazio Moser che verrà celebrato tra qualche mese in Toscana e lo sta facendo con degli outfit a tema sposa (dopo che qualche settimana fa aveva annunciato di aver scelto il primo abito per l'altare, un modello lungo e col velo). Che si tratti di una semplice coincidenza o di una scelta di stile voluta, la cosa certa è che ha dato il via alla primavera in total white. È diventata protagonista di uno shooting fotografico in un hotel di lusso di Firenze e per l'occasione si è trasformata in una dea in carne e ossa (come sottolineato dalla sorella Belén): ecco tutti i dettagli del look da imitare assolutamente durante la bella stagione

Il look total white di Cecilia Rodriguez

Quale migliore occasione dell'inizio della primavera per rispolverare gli abiti bianchi, un vero e proprio must della bella stagione? È proprio quanto fatto da Cecilia Rodriguez che, complici anche le nozze alle porte, ha pensato bene di puntare su un look candido per inaugurare le prime giornate miti e soleggiate dell'anno. Seguita dal nuovo stylist Matteo Stellini, lo stesso che aveva curato l'outfit in pelle sfoggiato a Verissimo, l'influencer è apparsa eterea in un lungo vestito total white di Lasantos Atelier. Si tratta di un modello fasciante e accollato, con le maniche a tre quarti, le spalline imbottite e appuntite e uno spacco laterale così vertiginoso da lasciare scoperta la parte bassa del fianco.

Cecilia Rodriguez in Lasantos Atelier

Il commento di Belén alle foto di Cecilia

La cosa particolare è che Cecilia ha abbinato l'abito bianco a un paio di collant neri semi-coprenti, dando prova del fatto che possono continuare a essere indossati anche durante le prime giornate della primavera. Naturalmente non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps di Le Silla, e un tocco scintillante con una mini bag con fili di cristalli firmata Benedetta Bruzziches. Belén Rodriguez, rimasta incantata dal look total white della sorella, non ha potuto fare a meno di commentare le sue foto: ha condiviso l'album tra le sue Stories, aggiungendo la didascalia semplicemente la parola "Dea". Insomma, le due sono più unite che mai e sui social non perdono occasione per dimostrarlo.

