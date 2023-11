Carmen Panepinto, ingegnera in finale a Miss Universo: “Non è solo un concorso, devi ispirare le persone” Carmen Panepinto è Miss Universo Italia 2023: rappresenterà il Paese nella finale internazionale del concorso, a El Salvador il 18 novembre.

A cura di Giusy Dente

Il 18 novembre 2023 verrà eletta la nuova Miss Universo. Lo scorso gennaio il titolo era andato alla statunitense R'Bonney Gabriel, che ora poggerà la corona sulla testa di una nuova miss. L'Italia nel 2022 ha partecipato rappresentata da Virginia Stablum, che durante la finalissima ha sfilato omaggiando col suo abito le donne che lottano per la libertà. Stavolta proverà a portare la vittoria a casa (il nostro Paese non ha mai vinto) la giovanissima Carmen Panepinto. Intervistata da Fanpage.it ha espresso le sue speranze in vista della fatidica data, ha raccontato la preparazione per un evento così importante e ha anticipato cosa indosserà alla prestigiosa competizione.

Carmen Panepinto, l'Italia a Miss Universo 2023

Dopo aver seguito per anni le finali di Miss Universo, Carmen Panepinto ha deciso di fare il grande passo: iscriversi al concorso e partecipare. Nel passato della 23enne ci sono altri concorsi, esperienze che ha poi messo da parte per dedicarsi ad altro. La sua carriera professionale è da ingegnere: prima la triennale in Ingegneria elettronica e poi una magistrale con specializzazione in Biorobotica. "I colleghi non se l'aspettavano assolutamente, però erano tutti felicemente sorpresi che un'ingegnera andasse a rappresentare l'Italia" ha raccontato a Fanpage.it. Ora punta al dottorato.

Ciò che l'ha convinta definitivamente a tentare l'avventura a Miss Universo, sono stati i valori su cui questa competizione poggia: "La missione di questo concorso è portare un messaggio. Io mi sento orgogliosa di poter rappresentare il mio Paese, ma sono onorata di essere stata scelta principalmente per quello che porto come missione piuttosto che per come appaio dall'esterno. La mia missione è quella dell'empowerment delle donne in campo STEM". Il concorso si distingue da tutti gli altri anche perché punta molto sull'inclusività: "Quest'anno ci saranno Miss Portogallo e Miss Paesi Bassi che sono donne transgender. Tutti questi cambiamenti, non solo la partecipazione di donne transgender ma anche la possibilità di avere donne sposate e con bambini, rispecchia la società attuale:"

Il messaggio di una Miss ingegnera

"Si pensa che sia solo un concorso di bellezza e basta, ma invece non è così. Bisogna portare un causa e si viene valutate principalmente su quello, su quanto si riesce a far interagire le persone con la tua missione" ha detto la Miss. Lei ha scelto l'empowerment femminile in campo STEM, perché sa bene quanto sia difficile per le donne affermarsi in questo mondo. Questa sigla indica le discipline scientifico-tecnologiche, un settore ancora percepito come prettamente "maschile", dove le donne sono numericamente inferiori e fanno più fatica a emergere.

"Da ingegnere so quanto è difficile essere una donna in questo mondo. Il mio obiettivo è ispirare più ragazze a intraprendere carriere in questo campo nonostante siamo in minoranza, idea che può intimorire. Le materie scientifiche sono alla base del futuro, per uno sviluppo sostenibile: è importante avere sempre più persone appassionate" ha detto. Sono antichi stereotipi che si sta cercando di abbattere, affinché ci si possa dedicare ai propri sogni senza sentirsi sconfitte in partenza, come spesso accade alle giovanissime, scoraggiate dall'intraprendere un percorso ancora ricco di insidie. È stato così anche per lei: "Mi sono posta il problema, di quanto sarebbe stato difficile intraprendere questa carriera. Ricordo il primo giorno di lezione della triennale: in aula eravamo 120 e solo 4 ragazze".

Come ci si prepara alla finale del concorso

La finale è vicina e c'è tanto lavoro da fare! Carmen ha raccontato che la preparazione è intensa e riguarda molti ambiti: "Ci sono corsi di portamento, di self male-up, gli abiti su misura. Prima della finale, il 14 novembre (che sarà anche il mio compleanno) ci sarà l'intervista che verrà fatta con la giuria. Vengono fatte diversi tipi di domande, non solo sulla tua missione, ma anche di cultura generale, per vedere se sai parlare, se sai motivare, se sai ispirare le altre persone. Le altre valutazioni, a parte il 50% dell'intervista, sono la gara con l'abito da sera e la gara in costume da bagno, fornito da loro".

Cosa indosserà Miss Universo Italia in finale

A proposito degli abiti, su questo fronte la Miss ha potuto dare un contributo in prima persona. Sono creazioni significative, preziose perché raccontano qualcosa, portano un messaggio, si collegano ai temi e ai valori a lei cari. A Fanpage.it ha spiegato: "Per la gara in abito da sera mi stanno facendo due abiti su misura bellissimi, di cui uno ispirato a una delle cause sociali che sto portando: lo sviluppo sostenibile nel campo ecologico. Rappresenta proprio uno dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite del 2030. Il secondo abito lo abbiamo realizzato insieme con idee dello stilista Erasmo Fiorentini e mie".

E c'è poi il fatidico costume nazionale, che assieme alla sfilata in abiti da sera e in costume da bagno fa parte delle valutazioni della giuria. Qui, Carmen Panipinto non ha avuto dubbi: "Rappresenterà l'Italia, però dal punto di vista della scienza. Partirà dall'idea del sole, sia perché l'Italia è il Paese del sole sia perché Leonardo Da Vinci (italiano) è stato il primo a rendersi conto che non è il Sole che gira intorno alla Terra, ma è la Terra che gira intorno al Sole. L'abito ha delle parti che rappresentano epoche storiche tramite la scienza: ogni epoca è rappresentata da una donna scienziata italiana. Per esempio c'è Rita Levi Montalcini, che ha vinto il Nobel per la Neuromedicina, quindi ci sono dei neuroni stilizzati rappresentati sopra".