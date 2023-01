Miss Universo, vince l’americana R’Bonney Gabriel: “L’età non definisce le donne” R’Bonney Gabriel, Miss Usa, è stata incoronata “più bella del mondo”. Lavora come designer e insegna cucito alle donne vittime di violenza.

A cura di Beatrice Manca

La statunitense R'Bonney Gabriel è stata incoronata come 71esima Miss Universo. Ventotto anni, originaria di Houston, Gabriel lavora come modella, stilista e insegnante di cucito: attraverso il mestiere aiuta le donne vittime di violenza a uscire da situazioni difficili. La nuova Miss Universo è la prima donna filippino-americana ad aver vinto la corona di Miss Usa.

La finalissima di Miss Universo 2022

Il concorso di bellezza più famoso al mondo si è tenuto sabato 14 gennaio a New Orleans, in Louisiana, dove hanno partecipato 84 donne provenienti da altrettanti Paesi. Per la prima volta il concorso è stato organizzato dalla nuova proprietà, il JKN Global Group PCL, della magnate e attivista trans Anne Jakkaphong. L'Italia nel concorso era rappresentata da Virginia Stablum, 24enne trentina. Il podio arriva tutto dal continente americano: al secondo e al terzo posto si sono classificate Amanda Dudamel dal Venezuela e Andreína Martínez dalla Repubblica Dominicana.

R'Bonney Gabriel: "L'età non definisce le donne"

R'Bonney Gabriel è una modella, stilista e insegnante di cucito: il suo lavoro, dice, è orientato alla difesa dell'ambiente e all'impegno per le donne in difficoltà: "Faccio lezioni di cucito a donne che sono sopravvissute alla tratta di esseri umani e alla violenza domestica. E lo dico perché è così importante investire negli altri, investire nella nostra comunità".

Miss Universo 2023

Durante il concorso la concorrente americana ha parlato del tabù dell'età per le donne: Gabriel si è iscritta al concorso al 28 anni, l'età massima per partecipare. "Vorrei vedere un aumento dell'età del concorso perché ho 28 anni, l'età più avanzata per competere. E penso che sia una cosa bellissima. Come donna, credo che l'età non ci definisca. Non è domani, non è ieri, ma è adesso. Il tempo è adesso".