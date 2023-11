Miss Universo, chi è Carmen Panepinto che rappresenterà l’Italia nella finale internazionale Questa sera, 18 novembre, si terranno le finali internazionali di Miss Universo 2023: ecco chi è la giovane che rappresenterà l’Italia.

A cura di Arianna Colzi

Carmen Panepinto

Il 18 novembre a El Salvador si terranno le finali del concorso di Miss Universo 2023. A rappresentare l'Italia sarà Carmen Panepinto Zayati, 23 anni, ingegnera di origine marchigiane. Il nostro Paese non ha mai vinto fino a oggi. Quest'anno la giovane laureata in ingegneria elettronica: proverà a conquistare il titolo che l'anno scorso era andato alla statunitense R'Bonney Gabriel. In un'intervista a Fanpage.it dopo la vittoria italiana, Carmen Panepinto si racconta tra ambizioni e obiettivi.

Carmen Panepinto sfilerà per l'Italia alla finale di Miss Universo

Come dichiarato a Fanpage.it, Carmen Panepinto nasce a Ragusa ma risiede da sempre nelle Marche. Per studiare si sposta a Pisa per frequentare la prestigiosa Università Sant'Anna. Qui si laurea in triennale in Ingegneria elettronica e in magistrale con specializzazione in Biorobotica. "I colleghi non se l'aspettavano assolutamente, però erano tutti felicemente sorpresi che un'ingegnera andasse a rappresentare l'Italia" ha raccontato a Fanpage.it.

Tra gli abiti che indosserà nella finale di questa sera, non mancheranno i riferimenti a ciò che Panepinto vuole portare sul palco di El Salvador: il supporto per le empowerment delle donne in campo STEM (science, technology, engineering and mathematics). Un settore che Carmen Panepinto frequenta da anni e di cui conosce le difficoltà, soprattutto per quanto riguarda l'affermazione della donne. Un settore ancora troppo maschile e maschilista nel quale le giovani laureate devono faticare per emergere e ottenere il riconoscimento che merita.

Gli abiti per la finale di Miss Universo 2023

Per quel che riguarda gli abiti che Panepinto indosserà, la giovane a Fanpage.it ha spiegato: "Per la gara in abito da sera mi stanno facendo due abiti su misura bellissimi, di cui uno ispirato a una delle cause sociali che sto portando: lo sviluppo sostenibile nel campo ecologico. Rappresenta proprio uno dei Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite del 2030. Il secondo abito lo abbiamo realizzato insieme con idee dello stilista Erasmo Fiorentini e mie".

L'abito firmato da Erasmo Fiorentini

La trasmissione, che inizierà alle 20 ora colombiana, andrà in onda alle 2 ora italiana. Oltre a Carmen Panepinto, a contendersi il titolo di Miss Universo 2023, tra le centinaia di ragazze, ci sarà anche Jane Dipika Garrett. La bellezza curvy di Miss Nepal è l'emblema di come i canoni estetici tradizionali debbano essere necessariamente superati, per abbracciare la diversità e le peculiarità di ognuno. Un messaggio, quello di Garrett, che saprà ispirare e dare forza alle ragazze di tutto il mondo.