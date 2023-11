Miss Universo 2024, arriva la reginetta del Nepal con la sua bellezza plus-size Il concorso più famoso al mondo quest’anno si fa portavoce di inclusività. Tra i suoi partecipanti, oltre alla modella curvy, Jane Dipika Garrett, anche due donne trangender.

A cura di Annachiara Gaggino

Miss Nepal

Un'edizione rivoluzionaria, quella di Miss Universo 2023. Il concorso di bellezza più famoso al mondo quest'anno ha portato sul palco bellezze in grado di sfidare gli stereotipi, vantando tra le concorrenti due donne trans, una modella plus-size e alcune partecipanti sposate o madri, che fino all'anno scorso per regolamento non potevano partecipare al concorso.

Miss Nepal, prima taglia forte in gara

È stata Jane Dipika Garrett ad attirare l'attenzione nel corso delle preliminari della 72ª edizione del concorso che si tiene a El Salvador. La modella asiatica ha conquistato i giudici del Nepal grazie alle sue forme morbide, aggiudicandosi il titolo di Miss Nepal e la partecipazione di diritto a Miss Universo. Ventitré anni, infermiera, Garrett è impegnata socialmente per combattere gli stereotipi legati alla fisicità femminile; paladina di body positivity parla di salute mentale e problemi ormonali, questioni considerate molto importanti dai fan. "Da persona curvy che non rientra in certi standard sono qui per rappresentare tutte le donne", ha affermato nel corso delle selezioni.

Le altre partecipanti a Miss Universo

Il concorso di bellezza globale tra le sue concorrenti quest'anno conta anche due donne trans, la rappresentante dei Paesi Bassi, Rikkie Valerie Kollé e Miss Portogallo, Marina Machete. Entrambe impegnate nella lotta per la sensibilizzazione il riconoscimento dei diritti civili alle persone trans, si presentano come un modello per la comunità queer. Non è la prima volta che Miss Universo apre le iscrizioni anche alle donne transgender, la prima partecipante fu Angela Ponce, nel 2018, ma questo è l'anno in cui la loro rappresentazione è raddoppiata. Tra le novità anche due donne madri, categoria a cui prima d'ora non era permessa la partecipazione, Miss Guatemala, Michelle Cohn e Miss Colombia, Maria Camila Avella Montañez.