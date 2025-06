video suggerito

Reginetta di bellezza rinuncia al titolo e denuncia il concorso per maltrattamenti e body shaming Rachel Gupta modella e attrice indiana vincitrice del titolo di Miss Grand International 2024 ha restituito la corona denunciando in video un ambiente tossico.

A cura di Giusy Dente

Rachel Gupta nel video su YT

Scandalo nel mondo dei concorsi di bellezza. Stavolta lo scossone arriva dritto dalle affermazioni di una Miss che ha restituito la corona facendo affermazioni molto pesanti sulla sua esperienza nell'ambiente. Si tratta di Rachel Gupta, modella e attrice indiana entrata nella storia come la prima indiana a vincere il titolo di Miss Grand International nel 2024. Fondato nel 2013 dall'imprenditore Nawat Itsaragrisil, si tratta di un franchising mondiale di concorsi di bellezza con sede in Thailandia.

La denuncia di Rachel Gupta

Su Instagram la reginetta si è scusata coi suoi fan per le "dimissioni", si è augurata di non aver deluso nessuno, ma ha preferito mettere davanti a tutto il suo benessere psicofisico, così si è fatta forza e ha detto la verità. La ventunenne ha affermato di aver dovuto sopportare un ambiente tossico, body shaming e promesse non mantenute dagli organizzatori del concorso. Da qui la decisione di esporsi in prima persona, raccontare la sua verità e prendere definitivamente le distanze da Miss Grand International. Lo ha fatto in un lungo video pubblicato su Youtube dal titolo "La verità su Miss Grand International – La mia storia", in cui ha descritto i suoi ultimi 7 mesi d'inferno. "Ho toccato il fondo" ha detto.

Instagram @_rachelgupta

In lacrime, Rachel Gupta ha affermato di essere stata oggetto di commenti degradanti sul suo corpo. In particolare ha riportato un episodio ben preciso di body shaming: quando un rappresentante l'avrebbe pizzicata dicendole di "perdere peso qui e qui". Rachel ha spiegato di essersi sentita profondamente in imbarazzo in quel momento: "Ho capito che non mi avrebbero mai sostenuto, ero completamente sola" ha detto. La donna ha affermato anche che l'organizzazione non le avrebbe fornito il sostegno finanziario e logistico promesso, costringendo i suoi genitori ad aiutarla economicamente. Nessuna sistemazione di lusso durante le trasferte di lavoro, anzi: camere di albergo piuttosto fatiscenti.

Instagram @_rachelgupta

Rachel Gupta ha messo in guardia i futuri concorrenti dal sistema affermando: "Non credo che potranno mai cambiare questa situazione. Se state pensando di sostenere o partecipare a questo concorso, vi preghiamo di farlo con piena consapevolezza. Anche se vincete, sarete soli". Ora che si è liberata di questo peso, lei sta meglio: "È tutta una falsa narrazione. Non mi sento come se avessi perso qualcosa. Sento di aver guadagnato tutto. Ho ripreso la mia vita e finalmente posso respirare".

L'organizzazione ha respinto le accuse e le ha ufficialmente revocato il titolo. In una dichiarazione condivisa sui social media in seguito alla pubblicazione del video di Gupta, gli organizzatori l'hanno accusata di essersi affidata a "appelli emotivi e racconti strappalacrime senza alcuna prova concreta a supporto delle sue affermazioni". Titolo e corona sono ora andati a Christine Juliane Opiaza delle Filippine.

Instagram @_rachelgupta

Le dimissioni di Rachel seguono quelle analoghe di Milla Magee, del mese scorso. La reginetta inglese è arrivata a Miss Mondo piena di aspettative, a quanto pare tutte deluse. "Sono andata lì per fare la differenza, ma dovevamo sederci come scimmie ammaestrate" ha dichiarato a The Sun, accusando gli organizzatori di essere troppo concentrati a renderla appetibile per il pubblico maschile, che a tutelarla davvero. Ha rivelato di essere stata costretta a truccarsi e indossare abiti da sera tutto il giorno, anche a colazione, per incantare i ricchi sostenitori del concorso. Ha affermato che l'esperienza l'ha fatta sentire "come una prostituta usata per l'intrattenimento".