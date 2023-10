Miss Portogallo, per la prima volta lo vince una donna trans. Chi è Marina Machete La nuova reginetta parteciperà di diritto alle finali di Miss Universo rappresentando il Paese. Assieme a lei un’altra ragazza transgender, la neo eletta Miss Paesi Bassi.

A cura di Annachiara Gaggino

Marina Machete, Miss Portogallo

Miss Portogallo di quest'anno ha 28 anni, fa l'assistente di volo ed è una donna trans. Il concorso di bellezza della nazione ha, infatti, aperto le iscrizioni anche alle donne trans, una modifica del regolamento che ha permesso a Marina Machete di partecipare e vincere il titolo di più bella del Portogallo, rappresentando di diritto il Paese nella competizione Miss Universo.

Le dichiarazioni della nuova Miss Portogallo

"Sono orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo di Miss Universo Portogallo", ha scritto sui suoi canali social la nuova Miss Portogallo. "Per anni non mi è stato possibile partecipare, e oggi sono fiera di far parte di questo incredibile gruppo di finalisti". In un video per il concorso Marina Machete ha inoltre spiegato: "Come donna transgender ho dovuto affrontare diversi ostacoli, ma fortunatamente, e soprattutto grazie alla mia famiglia, l'amore si è rivelato più forte dell'ignoranza".

La ragazza si batte per i diritti della sua comunità e l'uguaglianza e in passato ha affermato: "Tutte le donne sono uniche e differenti le une dalle altre. L’uguaglianza, però, può essere raggiunta solo se partiamo tutti dallo stesso punto di partenza, con le stesse opportunità indipendentemente dai nostri privilegi, risorse, status o condizione sociale", aveva raccontato.

Due reginette transgender alle finali di Miss Universo

Marina Machete non sarà l'unica ragazza transegender a partecipare a Miss Universo. Infatti il mese scorso è stato creato un precedente: la ventiduenne Rikkie Kolle è stata la prima donna trans a essere elette Miss Paesi Bassi. Ora le due ragazze parteciperanno assieme al concorso di bellezza globale, succedendo alla spagnola Angela Ponce, prima candidata transgender a partecipare a Miss Universo nel 2018.