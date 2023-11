Sheynnis Palacios è Miss Universo 2023: perché in finale si è vestita di cristalli col mantello celeste Questa notte a El Salvador è andata in scena la finale di Miss Universo 2023. A trionfare è stata Sheynnis Palacios, rappresentante del Nicaragua, che sul palco ha brillato con un abito tempestato di cristalli e un mantello turchino: perché ha puntato proprio su questo look?

A cura di Valeria Paglionico

Questa notte a El Salvador è andata in scena la finale della 72esima edizione di Miss Universo, il concorso di bellezza più famoso e atteso dell'anno nel settore. Sebbene tra le favorite ci fossero sia l'italianissima Carmen Panepinto Zayati che la concorrente del Nepal Jane Dipika Garrett, la prima modella plus-size a partecipare alla competizione, rendendola così inclusiva, a trionfare è stata Sheynnis Palacios. Entrata in gara grazie al titolo di Miss Nicaragua, è stata eletta la donna più bella dell'universo durante lo scontro finale contro la thailandese Anntonia Porsild. Ora sarà lei a indossare l'ambita corona scintillante, prendendo il posto dell'americana R'Bonney Gabriel, la vincitrice del 2022. In quanti hanno notato l'abito scintillante con maxi mantello turchino che ha indossato per l'annuncio finale?

Miss Universo 2023

Chi è Sheynnis Palacios, la nuova Miss Universo

Sheynnis Palacios è la nuova Miss Universo: nata il 30 maggio 2000, si laureata è in comunicazione sociale presso l'Università gesuita centroamericana (UCA) prima di diventare conduttrice di Entiende tu mente, un programma che fa parte di un progetto sociale volto ad aiutare coloro che soffrono di ansia e di problemi di salute mentale.

Sheynnis Palacios alla finale di Miss Universo

La sua scalata verso il successo è cominciata a soli 16 anni, ovvero quando si è aggiudicata il tutolo di Miss Teen Nicaragua. Nel 2017 è entrata nella top 10 di Miss Teen Universe, mentre oggi ha ottenuto la coroncina più ambita al mondo, rendendo orgoglioso il suo paese (che prima d'ora non era mai stato premiato durante la competizione).

Lo scontro finale

L'abito di cristalli di Sheynnis Palacios

Per lo scontro finale contro Anntonia Porsild, Sheynnis Palacios ha indossato un look che non poteva passare inosservato. Sul palco ha brillato con un lungo abito a sirena ricoperto di cristalli, un modello fasciante e dall'effetto nude tempestato di brillanti, perline e dettagli preziosi.

Sheynnis Palacios con abito di cristalli e mantello

Ha un sensuale scollo a V, dei guanti da diva coordinati e delle spalline gioiello rigide sulle quali è stato agganciato un lunghissimo mantello di raso in un vitaminico celeste. Per quale motivo ha scelto proprio questo outfit? Si tratta di un omaggio alle sue radici, per la precisione alla bandiera a strisce blu e bianche del Nicaragua.

L'abito di cristalli con le spalline rigide

“Nicaragua, ti sento nel mio battito cardiaco, il suono della tua marimba scorre nelle mie vene. Porto la forza di un vulcano nel mio essere e sono pronta a portarti quella corona", sono state queste le parole usate dalla Miss a poche ore dalla vittoria, a prova del fatto che ha sempre sentito un legame profondissimo col paese che rappresenta.