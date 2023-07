Camille Gottlieb, la nipote di Grace Kelly in abito scintillante e mantello alla serata di gala Al tradizionale Galà della Croce Rossa di Monaco è stata una giovane royal a rubare la scena: chi è Camille Gottlieb e perché il suo look sta facendo discutere.

A cura di Beatrice Manca

A Montecarlo si è svolto il tradizionale Gala della Croce Rossa, uno degli eventi mondani più glamour del principato di Monaco. Non poteva mancare la principessa Charlène, radiosa in un abito bianco, al fianco del principe Alberto. Ma c'è un'altra reale che ha incantato i fotografi: parliamo di Camille Gottlieb, figlia di Stephanie di Monaco e nipote di Grace Kelly. Anche se è fuori dalla linea di successione è molto famosa sui social, dove sfoggia la sua passione per la moda. E alla serata di gala ha scelto un abito che non è passato inosservato.

L'abito color glicine di Camille Gottlieb

Camille Gottlieb ha fatto il suo ingresso al Galà della Croce Rossa insieme al principe Alberto e alla moglie Charlène: è un membro importante della famiglia reale di Monaco, ma non è inserita nella linea di successione. Infatti sua madre, la principessa Stephanie, e suo padre, Jean Raymond Gottlieb, non si sono mai sposati. Oggi Camille ha 25 anni e in molti giù vedono per lei un ruolo sempre più importante sulla scena pubblica. C'è chi azzarda anche il paragone con la nonna Grace Kelly, anche se Camille ha uno stile più esuberante e colorato, come una qualsiasi ragazza della sua età. Alla serata di Gala ha ‘infranto' la regola non detta di abiti bianchi o rossi per sfoggiare un lungo abito con spalline sottili color glicine, con un intricato disegno di paillettes.

Camille Gottlieb in Zuhair Muhrad

Camille Gottlieb rompe le regole con il suo look

L'abito fa parte della collezione pre fall di Zuhair Muhrad ed è completato da un mantello trasparente dello stesso designer con un motivo dicuori scintillanti sulla scollatura che creavano una specie di collier. L'abito è sicuramente una novità per gli standard delle serate di gala monegasche: spalle e braccia scoperte, un colore acceso e un particolare mantello trasparente. Per completare il look Camille ha raccolto i capelli in uno chignon, scoprendo preziosi orecchini a cerchio. Il titolo non è quello di una principessa, ma il portamento sì!

