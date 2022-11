Camille Gottlieb, erede di stile della nonna Grace Kelly con tailleur candido e veletta retrò Camille Gottlieb, figlia di Stephanie di Monaco, è fuori dalla linea di successione, ma lo stile è quello di una vera principessa.

C'è una nuova icona di stile in casa Grimaldi. Parliamo di Camille Gottlieb, figlia di Stephanie di Monaco e dell'ex guardia di sicurezza Jean Raymond Gottlieb. Alla Festa Nazionale di Monaco tutta l'attenzione era concentrata sulla principessa Charlène, radiosa in bianco, e su Beatrice Borromeo, una diva in rosso. Ma Camille, 24 anni, ha conquistato tutti con un candido tailleur di tweed. È senza dubbio l'erede di stile della nonna Grace Kelly, la diva del cinema da cui ha ereditato gli occhi blu e i capelli biondi.

Chi è Camille Gottlieb

La giovane royal monegasca ha compiuto 24 anni compiuti lo scorso 15 luglio, festeggiando con un party tutto rosa. Anche se è figlia della principessa Stephanie (e quindi nipote di Grace Kelly) è fuori dalla linea di successione al trono perché sua madre e suo padre Jean Raymond Gottlieb, ex capo della sicurezza di Palazzo Grimaldi, non si sono mai sposati. Sui social ama condividere foto della sua vita tra viaggi esotici, vacanze in barca e ovviamente, un'indiscussa passione per la moda: il suo guardaroba firmato è degno di una vera principessa!

Camile Gottlieb in LK Bennett e borsa Chanel

Il look chic di Camille alla Festa di Monaco

Per la festa nazionale del principato di Monaco, però, ha messo da parte abiti scintillanti e bikini per trasformarsi in una vera lady. Ha indossato un tailleur candido in tweed con profili a contrasto. Il modello, molto simile ai classici tailleur Chanel, è firmato LK Bennett. Ha completato il look con accessori di lusso: scarpe con il tacco di Dior, una borsa Chanel e gioielli di Cartier. Il tocco finale? Il fascinator con veletta, il cappellino preferito dalle reali di tutto il mondo.