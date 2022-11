L’eleganza di Charlène di Monaco: torna alla Festa Nazionale con perle e mantello bianco Per la principessa Charlène è la prima Festa Nazionale dopo la malattia: è apparsa serena e sorridente insieme ai figli Jacques e Gabriella, eleganti come i genitori.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'anno scorso era stata la grande assente della Festa del Principato, tanto che i figli Jacques e Gabriella si erano affacciati dal balcone con dei dolci cartelli per la mamma lontana. Quest'anno, invece, Charlène di Monaco è la protagonista dell'evento: sorridente ed elegantissima, avvolta da un cappotto bianco abbinato a un cappello a tesa larga. Dopo l'abito pilssé verde bosco, la principessa ha scelto un look minimal e chic che "nasconde" un dettaglio da vera principessa.

La principessa Charlène è chic in black&white

Per Charlène di Monaco è la prima Festa Nazionale dopo la lunga malattia e la convalescenza in Sudafrica. Per l'occasione ha scelto un look che ricorda un'altra icona di stile monegasca, Grace Kelly: Charlène ha indossato un cappotto bianco di Akris (il suo brand preferito) lungo fino ai piedi, abbinandolo a un dolcevita nero. Per completare il look la principessa ha scelto un paio di orecchini di perle e una spilla di diamanti con le insegne monegasche. Il tocco da vera diva? Il cappello a tesa larga di Stephen Jones, hat designer britannico amatissimo anche dalla defunta lady Diana.

Charlene di Monaco in Akris con il principe Alberto

L'outfit dalla linea rigorosa nascondeva un dettaglio molto regale: un mantello ‘cucito' nella parte posteriore del coat dress, che ondeggiava a ogni passo come uno strascico, dando all'ex nuotatrice un'aria sofisticata da diva retrò.

La famiglia reale monegasca alla Festa Nazionale

I principini di Monaco crescono (e vestono eleganti)

L'occasione ha riunito l'intera famiglia reale monegasca: al centro della scena c'erano Jacques e Gabriella, i figli gemelli del principe Alberto di Monaco. Anche se mamma Charlène adora condividere sui social i loro momenti più teneri e buffi, per l'occasione i due fratelli si sono dimostrati all'altezza del ruolo che li aspetta in futuro. Gabriella indossava stivali neri e un doppiopetto rosso (con il cappello ‘copiato' alla mamma) mentre Jacques ha indossato l'uniforme con cappello e guanti bianchi, come il padre Alberto. Mai come in questo caso, noblesse oblige.