Camille Gottlieb, la nipote di Grace Kelly compie 24 anni: la festa total pink è a tema cowboy Camille Gottlieb, la nipote di Grace Kelly, ha compiuto 24 anni e ha celebrato la giornata con una maxi festa nel Principato di Monaco. Tra centinaia di palloncini, omaggio floreali e cappelli da cowboy, tutto era all’insegna del total pink.

A cura di Valeria Paglionico

Avete mai sentito parlare di Camille Gottlieb? È la nipote di Grace Kelly, figlia di Stepahnie di Monaco e l'ex guardia si sicurezza del palazzo reale di Monaco Jean Raymond Gottlieb, e già qualche tempo fa aveva attirato tutti i riflettori su di sé grazie alla sua passione per la moda. Oggi è finita ancora una volta sulle pagine dei giornali ma il suo lavoro da influencer non c'entra nulla: la principessa monegasca ha compiuto 24 anni e ha documentato i festeggiamenti sui social con un album realizzato ad hoc. Tra cappelli da cowboy, omaggi floreali e una miriade di palloncini, ha deciso di celebrare il suo grande giorno con un party total pink.

L'omaggio floreale per i 24 anni

Camille Gottlieb sta crescendo e giorno dopo giorno dimostra di avere l'animo da principessa. Ha compiuto 24 anni lo scorso 15 luglio ma solo nelle ultime ore ha condiviso le foto del weekend di compleanno, approfittandone per ringraziare tutti coloro che le hanno fatto gli auguri sia "dal vivo" che sui social. Analizzando gli scatti postati, è chiaro che i festeggiamenti sono durati più giorni. Sono partiti la mattina del grande giorno, quando il suo soggiorno e stato riempito con festoni fucsia, palloncini personalizzati e un enorme cesto di rose bianche, rosa e fucsia. La nipote di Grace Kelly non ha esitato a posare sorridente in canotta e viso struccato alle spalle di quel meraviglioso omaggio floreale.

La torta per i 24 anni di Camille

Il look di compleanno di Camille Gottlieb

Ad aver attirato le attenzioni del pubblico è stato però uno scatto in particolare, ovvero quello del party vero e proprio. Camille sembra aver organizzato una festa all'insegna del total pink a tema cowboy: in compagnia dell'amica Caroline Ciarlet ha posato sullo sfondo di un muro ricoperto di frange fucsia metallizzate con indosso una mini chemisier bianca, un modello con le maniche lunghe e la gonna leggermente a ruota, completando il tutto con un cappello western tempestato di piume rosa sulla visiera. Lo stesso accessorio è stato sfoggiato dalla bff, così come pure i palloncini pink tenuti tra le mani. Come si è connclusa la serata? Con una meravigliosa torta di compleanno decorata con fiori freschi, frutta e macarons.