Beatrice Borromeo, diva in rosso: alla festa di Monaco veste coordinata con i figli Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi hanno partecipato alla Festa Nazionale di Monaco insieme ai figli. La scelta del colore dei look, un bel rosso brillante, non è affatto casuale.

Il 19 novembre il Principato di Monaco celebra la Festa Nazionale: l'occasione ha riunito tutti i Grimaldi, dalla principessa Charlène (elegantissima in bianco) fino a Beatrice Borromeo, una vera visione in rosso. La scelta coloratissima del look nasconde un omaggio ben preciso, ma ha attirato i flash dei fotografi per un dolcissimo particolare: i look coordinati dei figli Stefano e Francesco.

Beatrice Borromeo con il completo rosso a Monaco

Per l'occasione, Beatrice Borromeo ha dato prova di grande charme indossando un tailleur rosso fuoco con giacca avvitata e gonna al polpaccio. L'outfit, firmato Dior, era completato da accessori ton sur ton: cappello a tesa larga, da vera diva, e scarpe con il tacco rosse. Accanto a lei c'erano il marito Pierre Casiraghi, impeccabile in grigio fumo di Londra, e i figli, vestiti identici come gemelli.

Beatrice Borromeo in Dior con i figli e Pierre Casiraghi

Francesco e Stefano Casiraghi "copiano" i look di mamma e papà

Anche se hanno rispettivamente 5 e4 anni, Stefano e Francesco Casiraghi sono già due piccole icone di stile. Del resto l'eleganza è nel loro dna: Beatrice Borromeo e Pierre Casiraghi sono entrambi ambasciatori Dior, nonché la royal couple più glamour d'Europa. Lo scorso anno i due fratellini erano adorabili con i cappotti verde e marrone, quest'anno hanno scelto un doppiopetto grigio come il completo di papà Pierre, indossato su pantaloni rossi come il completo della madre Beatrice. La scelta del colore non è casuale: Beatrice Borromeo ha voluto rendere omaggio ai colori della bandiera monegasca in occasione della Festa Nazionale, un po' come ha fatto anche Charlène vestendosi di bianco.